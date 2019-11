Podchod v Mýtnej mal donedávna dvoch majiteľov

Kvôli tomu nemohli získať peniaze na jeho obnovu.

24. nov 2019 o 18:37 Radovan Vojenčák

MÝTNA. Podchod pod hlavnou cestou v Mýtnej, vybudovaný ešte za čias predchádzajúceho režimu, mal doteraz „na papieri“ dvoch vlastníkov. Vlastnila ho obec Mýtna a zároveň Slovenská správa ciest.

„Vznikol tak problém, čo je naše a čo ich. Po niekoľkých mesiacoch sme sa konečne dohodli, že nám ho bezplatne odovzdajú protokolom do majetku obce. Je to dôležité kvôli plánovanej rekonštrukcii,“ povedala starostka Dana Marková. Podchod podľa jej slov využívajú hlavne školáci smerujúci do školy. Ale aj dospelí ním prejdú kvôli hustej premávke. Na obnovu je už vypracovaný projekt.

„Vymeníme obklady stien za svetlé. Miesto asfaltu dáme dlažbu a v nej budú z dôvodu vandalizmu umiestnené svetlá. Tiež pribudne v týchto priestoroch kamerový systém. Kedže ide o masívnu rekonštrukciu plánujeme ju na prázdninové mesiace,“ priblížila starostka.

Následne chcú opraviť aj blízky železný most cez potok.

„Najskôr ale odstránime vŕby pri potoku, lebo sú nebezpečne naklonené na most, chceme tak predísť prípadnému nešťastiu,“ zakončila Marková.