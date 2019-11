Recidivistka okradla dôchodcu a dostala 5 a pol roka

Z krádeže ju usvedčila kamera na pošte.

20. nov 2019 o 15:55 SITA

BANSKÁ BYSTRICA.Trest odňatia slobody na päť rokov a štyri mesiace nepodmienečne za okradnutie dôchodcu potvrdil v utorok 19. novembra odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 35-ročnú Ivetu B. z Lučenca.



Viackrát trestaná žena okradla ťažko chodiaceho dôchodcu o 65 eur a doklady. Voči prvostupňovému verdiktu sa B. odvolala s tým, že skutok nespáchala, no senát Krajského súdu nemal o vine pochybnosti a nevyhovel jej. B. na odvolacie konanie neprišla, v opačnom prípade by ju bol sudca hneď poslal do výkonu trestu.



Odsúdená 78-ročného dôchodcu atakovala v júli minulého roku v priestoroch pobočky Slovenskej pošty na sídlisku Rúbanisko v Lučenci. Všimla si, že s pomocou barly chodiaci muž si vkladá do peňaženky peniaze. Keď vyšiel pred poštu, zozadu k nemu pristúpila a svojím sakom prikryla príručnú tašku, ktorú mal prevesenú cez plece. Pod sakom siahla dôchodcovi do tašky a ukradla z nej koženú peňaženku s dokladmi a hotovosťou 65 eur. Spáchala tak zločin krádeže voči chránenej osobe.



Okresný súd v Lučenci jej za to vymeral nepodmienečný trest päť rokov a štyri mesiace. Pri procese zavážilo aj to, že v minulosti bola sedemkrát súdne trestaná len za krádeže a atak na dôchodcu Jána spáchala v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia za okradnutie iného dôchodcu v Krupine.



Odsúdená nebola s rozhodnutím prvostupňového súdu spokojná. Tvrdila, že kradla iná žena. Spoliehala sa na to, že dôchodca za páchateľku označil blondínu a B. mala na súde tmavé vlasy. Usvedčil ju však kamerový záznam z pošty a jedna svedkyňa.



Uložený trest päť rokov a štyri mesiace si odsúdená odpyká v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Navyše okradnutému Lučenčanovi musí nahradiť škodu 65 eur.