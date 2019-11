Džudisti Junioru získali zlatá aj striebra, bronzové im ušli

Novohradčania zápasili na tatami v Galante.

21. nov 2019 o 6:56 Jozef Mikuš

LUČENEC. Okolo 600 pretekárov z 9 krajín sa predstavilo na medzinárodnom džudo turnaji v Galante. Medzi nimi boli aj džudisti Junioru Lučenec, ktorým sa podarilo vybojovať 5 medailí a 4 piate miesta.

V najmladšej kategórii super-mini sa Sophia Szmudová (do 25 kg) presadila v troch zápasoch zo štyroch a domov doniesla striebro. Vo váhe do 30 kg bojovali až traja Novohradčania. Skúseným Richardovi Sasvárymu ani Matejovi Kákovi sa na turnaji nezadarilo.

Futbal

Futbal Poltár stavil na prípravu. Po predošlom vedení sme zdedili nástražné míny, tvrdí tréner Karásek Čítajte

Tomáš Caban podal v premiére na veľkom turnaji dobrý výkon, ale na postup zo skupiny to nestačilo. V super-mini sa o medaily pobil aj Jaroslav Štetka (do 26 kg), ktorý po dvoch výhrach a dvoch prehrách obsadil 5. miesto.

„V mini kategórii vo váhe do 38 kg nastúpil Max Mező výborne, no v ďalšom zápase prehral a do opráv sa nedostal. Vo váhe do 32 kg nás reprezentovali Ema Danišová a Nina Drugdová.