Ministri rozdelili viac ako 1,8 milióna eur na projekty v okrese Veľký Krtíš

Peniaze sú určené na realizáciu až 72 projektov.

21. nov 2019 o 14:52 SITA

SLOVENSKÉ ĎARMOTY. Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Slovenských Ďarmotách schválila uvoľnenie plánovaného viac ako jedného milióna eur zo svojej rezervy pre okres Veľký Krtíš, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté v Banskobystrickom kraji. Financie sú určené na 72 projektov obcí, cirkevných zborov, miestnych organizácií, ale aj pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou vo Veľkom Krtíši.

Navyše na dnešnom rokovaní podľa vicepremiéra Richarda Rašiho schválili viac ako 800-tisíc eur na ďalšie projekty v okrese. Okrem toho vyhodnotili priebežné plnenie akčného plánu (AP) rozvoja okresu Veľký Krtíš a vyčlenili jeden milión eur na dobudovanie športovej infraštruktúry Národného biatlonového centra v Osrblí, aby sa tam mohli uskutočňovať preteky na najvyššej úrovni.



Viac ako jeden milión eur z rezervy vlády bude rozdelených na 72 projektov obcí, cirkevných zborov a ďalších miestnych organizácií. Najviac prostriedkov sa prerozdelí na rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk, ale aj obecných úradov a iných objektov v okrese Veľký Krtíš. Pôvodne plánovaných 50-tisíc eur pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou vo Veľkom Krtíši zvýšila na rokovaní vláda na 500-tisíc eur, pričom je určená na obstaranie CT prístroja s príslušenstvom.

„Mesto Veľký Krtíš dostane na rekonštrukciu a obnovu plavárne spolu 200-tisíc eur a naviac aj na rekonštrukciu kultúrneho domu 100-tisíc eur,“ doplnil vicepremiér s tým, že obec Slovenské Ďarmoty, ktorá hostila vládu počas rokovania, získa navyše aj 100-tisíc eur na dobudovanie športovej infraštruktúry.



„Okres Veľký Krtíš hodnotím ako jeden mimoriadne pozitívny príbeh,“ tvrdil Raši. Akčný plán predpokladal pokles nezamestnanosti zo 14,4 percenta v auguste 2016 na 10,62 percenta do roku 2020. „Táto k dnešnému dňu klesla na 5,7 percenta, takže plán sa výrazne prekročil,“ uviedol Raši s tým, že plánované vytvorenie 822 pracovných miest do roku 2020 bolo k dnešnému dňu výrazne prekročené a dosiahlo 1 311 nových pracovných miest.



„Je tu veľmi veľká perspektíva navyšovania ďalších pracovných miest,“ dodal minister práce a sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s tým, že sa zlepšuje aj sociálna situácia. „V roku 2016 tu bolo 1934 žiadateľov pomoci v hmotnej núdzi na 3108 osôb žijúcich v tých rodinách a dnes je ich 968 na 1800 osôb,“ konkretizoval minister práce.



Do veľkokrtíšskeho okresu prišli firmy z oblasti automobilového priemyslu s ďalšou perspektívou ich rozširovania. „Otázne je, či ľudia, ktorí sú dnes evidovaní na úrade práce, sú ochotní pracovať,“ doplnil primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš. Dodal, že pri úplne kvalifikovaných profesiách bude okres v budúcnosti možno potrebovať cudzích pracovníkov.