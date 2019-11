Lučenec vyhral v Prievidzi. V sobotu doma privíta úradujúceho majstra

Sobotný večer v centre Novohradu prinesie zaujímavý súboj.

21. nov 2019 o 17:11 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec si po prehre v Komárne napravil chuť. Novohradčania v 11. kole nastúpili na palubovke Prievidze (20. 11.). Partia okolo kormidelníka Petra Jankoviča uspela a domov priviezla víťazstvo s desaťbodovým náskokom.

V stretnutí sa v tíme hostí bodovo darilo Caffeymu (20 b.), Dunneovi (19 b.) i Basabemu (17 b.). Negatívnou správou je zranenie reprezentanta Jaroslava Musila.

BKM Lučenec sa v 12. extraligovom kole predstaví na domácej pôde. V sobotu 23. novembra o 18.00 hod. si v športovej hale Arena zahrá proti úradujúcemu majstrovi z Interu Bratislava.

BC Prievidza - BKM Lučenec 74:84 (23:29, 17:17, 18:23, 16:15)

TH: 24/17 - 19/15, Fauly: 22 - 22, Trojky: 7 - 9, Rozhodovali: Doušek, Bara, Uhrin

Prievidza: Guillory 19, Gačeša 11, Jovanovič 6, Johnson 2, Mokráň 0 (Durmo 22, Delič 8, Majerčák 6, Antoni, Kádaši, Pasovský 0)

Lučenec: Caffey 20, Dunne 19, Basabe 17, Musil 4, Eudy 2 (Jackuliak 12, Murray-Boyles 6, Zorvan 4, Anikienko, Grenda a Skvašik 0)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Pre nás je to veľké víťazstvo. Domáci tím nehral vo svojej hale viac ako mesiac, takže sme čakali, že budú chcieť doma vyhrať. Preto som rád, že sme hrali koncentrovane, dobre sme zahrali v útoku. Konečne sme podali kolektívny výkon aj v útoku, aj v obrane. Som rád, že si z Prievidze odvážame dva body. Počas zápasu sme prišli o Jara Musila, ktorý si urobil výron už v Leviciach. Po týždni začal trénovať a bol pripravený, no zranenie sa mu opäť obnovilo. Zjavne bude musieť vypustiť nejaký zápas, aby sme si ho pošetrili, lebo tých zápasov je veľa a potrebujeme ho zdravého."

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Je to pre nás veľmi dôležitá výhra, lebo sa tu ťažko vyhráva. Mali sme dobrý úvod zápasu. Boli sme koncentrovaní, na zápas sme sa cez týždeň pozorne pripravovali. Myslím, že sme mali kvalitný skauting, vedeli sme, kde sú ich silné a slabé stránky. Plnili sme všetko, na čom sme sa dohodli, samozrejme až na pár výnimiek, nedorozumení, ktoré sa stávajú v každom zápase. Určite to bol pre mňa špeciálny zápas, keďže som tu hrával. Očakával som, že príde viac ľudí, lebo Prievidza doma dlhšie nehrala, ale som rád, že sme zvíťazili. Čo sa týka môjho zranenia, vyvrtol som si ten istý členok, čo minule, zrejme som to ešte mal nechať zrehabilitovať. Na tréningu to bolo v poriadku a v hlave som asi chcel veľmi hrať. Ale snáď budem čoskoro znova fit."

Tihomir Bujan, tréner Prievidze: „Gratulujem Lučencu. Od prvého zápasu ukazujú, že majú výborný tím. Hrajú dobrý basketbal, veria si. My sme mali problém s Jovanovičom, ktorý je na antibiotikách a hoci skúšal hrať, v druhom polčase už nebol schopný nastúpiť do zápasu, čo bola pre náš tím veľká strata. Avšak aj tak sme spravili príliš veľa chýb na to, aby sme mohli vyhrať takýto zápas."

Nenad Delič, hráč Prievidze: „Asi sme nečakali taký nástup Lučenca. Do zápasu sme vstúpili príliš uvoľnene, Lučenec mal dobrú bodovú šnúru a od toho momentu im narástli krídla. Nedokázali sme na ich hru nájsť recept. Musíme na sebe pracovať, sme nový tím, mladí aj starší hráči. Ešte rozhodne nie sme zohratí na takej úrovni, akú chceme dosiahnuť."