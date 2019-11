Vydali sa po stopách udatného kapitána

Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo neopakovateľné zakončenie hradnej sezóny.

27. nov 2019 o 19:29 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Prechádzku po stopách významnej osobnosti Štefana Koháryho II. ukončilo hradné múzeum vo Fiľakove tohtoročnú turistickú sezónu. Koháry významne zasiahol na začiatku 18. storočia nielen do dejín hradu, ale aj samotného mesta. Dodnes sú s ním spojené tri najstaršie pamiatky vo Fiľakove – hrad, kostol Nanebovzatia panny Márie a Koháryovská kúria.

„ Štefan Koháry II bol politikom, krajinským sudcom, básnikom ale aj radným kapitánom. Hrad bránil do posledných síl, kým nepadol do zajatia.Neskôr sa do Fiľakova vrátil, vďaka nemu sa znovu postavil kostol aj kláštor,“ uviedla Viktória Tittonová , riaditeľka Hradného múzea.

Na podujatí sa okrem hradného múzea podieľal a Páter Jakub z Františkánskeho kláštora, historická skupina Defensores, 47. skautský odiel Štefana Koháryho II.

Záujem o prechádzku bol veľký. Početná skupina jej účastníkov zaplnila okrem hradu, hlavne vynovené priestory kostola , kde si vypočuli mnoho neznámych údajov zo života udatného obrancu hradu. Tí najvytrvalejší došli aj do kúrie, kde ich čakalo v pivnici nejedno prekvapenie.