V centre Lučenca zaznamenali prípady prepadávania detí

Poslanec mesta Jozef Oravec: Deti sú prepadávané spravidla malými rómskymi spoluobčanmi. Tí im berú peniaze, sladkosti a podobne.

22. nov 2019 o 13:06 TASR

LUČENEC. Bezpečnostná situácia v centre Lučenca na Námestí republiky a v okolí obchodného domu na Ulici Dukelských hrdinov bola témou jedného z posledných zasadnutí tamojšieho mestského zastupiteľstva. Upozornil na ňu poslanec Jozef Oravec, ktorý podľa vlastných slov dostal podnet od občana na tri závažné incidenty, týkajúce sa maloletých detí pri návrate zo škôl.

"Tieto deti sú prepadávané spravidla malými rómskymi spoluobčanmi. Tí im berú peniaze, sladkosti a podobne," konkretizoval Oravec. Dodal, že súčasťou prevencie na školách, ktorú realizuje mestská polícia (MsP), by preto malo byť aj to, ako sa majú deti zachovať v prípade napadnutia.

Podobný podnet mal aj poslanec Juraj Pelč.

"Koncentrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) na Námestí republiky je už taká silná, že v podstate iné deti napríklad na preliezačky ani nemôžu ísť a tie preliezačky sú už zničené. Malí príslušníci MRK sa naháňajú, prebehnú rovno do dvojprúdovky a je len otázka, kedy tam niekoho zrazí," podotkol Pelč a doplnil, že tieto deti si na centrálnom námestí, ktoré malo byť pýchou mesta, robia, čo chcú.

Ako reagoval náčelník MsP Ján Tuček, hliadky sa na Námestie republiky, okrem iného, zameriavajú v popoludňajších hodinách. Zdôraznil tiež, že sa usilujú pôsobiť preventívne, veci sa snažia riešiť upozornením alebo cez sociálny úrad.

"V poslednom čase sa na Námestí republiky dosť zdržujú deti a takisto občania - Rómovia. Snažíme sa eliminovať, aby nedochádzalo k napádaniu, respektíve k týmto skutočnostiam, ktoré ste uvádzali," odpovedal náčelník s tým, že ak dôjde k nejakej závažnejšej činnosti zo strany týchto rómskych detí, rieši to štátna polícia.

Podľa primátorky Alexandry Pivkovej sa mesto bude musieť spomínanou problematikou zaoberať.

"Narastá nám negativizmus v uliciach, nazvem to tak veľmi slušne, a dostáva sa už do nižších vekových kategórií," podotkla primátorka s tým, že situáciu by mohli zlepšiť aj občianske hliadky a nové kamery v uliciach.