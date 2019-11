Recept na Lučenec nenašli ani hráči Makroteamu

Futsalistom z Novohradu sa v extralige naďalej darí.

23. nov 2019 o 8:51 Jozef Mikuš

LUČENEC. Ani deviate kolo Varta Futsal Ligy neprinieslo pretrhnutie víťaznej šnúry Lučenca. Mimel ostáva neporazený aj po stretnutí so žilinským Makroteamom.

Domáce mužstvo potvrdilo svoju dominanciu už v prvom polčase, kedy v sieti Žiliny skončilo päť gólov. Postarali sa o ne hráči Lučenca Melo, Sobral, Serbin a Ferreira. Piaty gól bol z kategórie vlastencov.

Futbal

Futbal Nelichotivé postavenie Soboťanov Čítajte

V druhom polčase sa dvomi presnými zásahmi presadili aj hostia, no na zmenu to nestačilo. Žilina si strelila druhý vlastný gól a Novohradčania Sobral a Da Costa Lira uzavreli skóre na 8:2.

Mimel Lučenec teraz čaká séria na palubovkách súperov. Berkyho zverenci si postupne zahrajú v Leviciach (27. 11.), Nových Zámkoch (7. 12.) a Banskej Bystrici (13. 12.). Rok uzavrú na domácej pôde proti MŠK Žilina (17. 12.).

Mimel Lučenec - ŠK Makroteam Žilina 8:2 (5:0)

Góly: 5. Melo, 7. a 32. Sobral, 12. Serbin, 15. Da Silva (vlastný), 16. Ferreira, 22. Torres (vlastný), 32. Da Costa Lira - 27. Silva, 29. Baláž, ŽK: Sobral, Brunovský, R: Botka, Budáč, Mózer, 615 divákov.

DOMÁCI: Oberman, Wossley - Fehérvári, Serbin, Grcič, Da Costa Lira, Sobral, Ferreira, Keszi, Čeřovský, Greško, Melo, Mészáros, Brunovský

HOSTIA: Kováč - Košút, Torres, Silva, Do Nascimento, Baláž, Da Silva, Hudek, Trnka

Povedali po zápase:

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "Zápas bol z našej strany jednoznačný. Mrzí ma, že sme dostali dva góly. Povedali sme si, že chceme odohrať zápas bez inkasovaného gólu, no nepodarilo sa to. Súper v druhom polčase za stavu 5:0 začal hrať power-play. V zápase boli situácie, ktoré sme mali premeniť strelou do prázdnej brány. Možno, keby sme pridali ďalšie tri góly, tak súper by už nehral power-play a možno by rezignoval a iba bránil. Makroteam má svoju kvalitu a brazílskych hráčov, ktorí potvrdili, že v tíme patria medzi najlepších."

Ricardo Sobral, hráč Mimelu Lučenec: "Vždy je dobré hrať doma pred fanúšikmi ktorých opäť prišlo veľa. To hráčom na palubovke veľmi pomôže. Som šťastný, keď dám gól, ale dôležitejší je výkon celého tímu v obrane a útoku. Bol to dobrý zápas. Budeme pokračovať a trénovať, aby sme aj ďalšie zápasy vyhrali."

Ostatné výsledky: Futsal Team Levice - MŠK Mayerson Nové Zámky 10:5, MIBA Banská Bystrica - TNF Prievidza 8:0.