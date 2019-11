Úradujúci majster z Interu padol vo vypredanej lučeneckej Arene

BKM Lučenec sa pred vypredanou halou blysom vynikajúcim výkonom.

23. nov 2019 o 21:05 Jozef Mikuš

LUČENEC. Šlágrom dvanásteho kola basketbalovej extraligy bol zápas Lučenca proti úradujúcemu majstrovi a lídrovi tabuľky Interu Bratislava.

Že pôjde o lákavý duel naznačil už dlhý rad fanúšikov pred vstupom do lučeneckej športovej haly Arena. Hlásateľ pred začiatkom stretnutia ohlásil vypredané tribúny.

Kto čakal výraznú dominanciu Bratislavčanov, nedočkal sa. Od začiatku sa hral vyrovnaný basketbal. Mužstvá bojovali o vedenie, no ani jeden z nich si priepastný rozdiel nevypracoval. Cez polčas na tabuli svietilo skóre 40:41.

Novohradčania sa z kabíny vrátili nabití a v tretej tretine predviedli vynikajúci výkon. BKM úspešne zakončoval útoky, padali im aj trojky. Hráči trénera Petra Jankoviča pokračovali v sústredenej hre aj v záverečnom dejstve a naďalej sa im darilo premieňať trojky. Inter ostal chvíľu zaskočený, čo sa odrazilo na neúspešnej streľbe. Tú využili domáci, aby vynikli v doskokoch.

S blížiacim sa koncom sa Nagličovi zverenci viditeľne nakopli a siahli na dno svojich síl s cieľom otočiť stav. Domáci celok si už ale cenné víťazstvo nepustil a za búrlivého potlesku doviedol zápas do víťazného konca.

BKM Lučenec sa v trinástom kole predstaví v Handlovej (27. 11.), v štrnástom kole si Novohradčania doma v Arene zahrajú proti Žiline (30. 11. o 18.00 hod.).

BKM Lučenec - Inter Bratislava 87:73 (20:20, 20:21, 24:17, 23:15)

TH: 15/8 - 19/14, Fauly: 20 - 20, Trojky: 13 - 9, Rozhodovali: Kúkelčík, Brziak, Mlynarčík

Lučenec: Caffey 20, Basabe 16, Eudy 10, Dunne 9, Jackuliak 5 (Murray-Boyles 13, Skvašik 10, Zorvan 4, Anikienko 0)

Inter: Funderburk 16, Abrhám 9, Baťka a Skinner po 6, Bulatovič 3 (Ihring 15, Hlivák 7, Körner 6, Bubalo 5)

Ostatné výsledky 12. kola: Iskra Svit - BK Slávia Žilina 94:85 (19:21, 27:27, 22:16, 26:21), MBK Baník Handlová - Patrioti Levice 71:76 (18:18, 16:27, 17:17, 20:14).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner BKM Lučenec: "Nič špeciálne sme neurobili. Pripravovali sme sa tak, ako na každý iný zápas. Som rád, že chlapci to zobrali a potvrdili to už veľmi dobrým výkonom v Prievidzi. Ako som povedal na začiatku prípravy, pokiaľ budeme hrať tímovo, tak vieme byť nepríjemným súperom. Zatiaľ sa nám to vypláca. Pevne verím, že pri tom ostaneme. Mali sme síce dvadsaťbodový náskok, ale Inter vie otočiť zápas za 4 minúty. Dnes si to užijeme, zajtra je nový deň a mňa už toto víťazstvo veľmi zaujímať nebude. Všetka česť celému tímu. Bolo vidieť, že chlapci chcú vyhrať a že urobili pre úspech všetko."

Andrew Eudy, hráč BKM Lučenec: "Previedli sme veľmi dobrú hru a dosiahli sme skvelé víťazstvo, rovnako ako predtým v Prievidzi. Výhra nad týmto súperom nás nakopla ešte viac a myslím, že prinesie výraznú zmenu. Darilo sa nám premieňať trojky, čo do tímu tiež prinieslo sebavedomie."