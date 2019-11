K vínu pričuchol v Izraeli, snaží sa ho robiť naturálne

Podľa slov vinára zo Želovských pivníc si treba k nemu nájsť cestu.

29. nov 2019 o 2:39 Radovan Vojenčák

ŽELOVCE, VEĽKÝ KRTÍŠ. Peter Pekár pochádza z Trenčína a do Veľkého Krtíša sa priženil. A hoci si myslel, že víno bude robiť niekde na západnom Slovensku, nakoniec aj v našom kraji našiel vhodné podmienky a hlavne objavil malebné údolie pri Želovciach. Už v roku 1999 sa rozhodol odísť do Izraela. Kamarát mu zavolal, nech príde do Tel Avivu, že sa tam dá dobre zarobiť, tak neváhal a šiel, ako vraví, z večera do rána.

Do Izraela s piatimi slovami

„Vedel som vtedy asi päť slov po anglicky. Pri vstupe do krajiny ma na letisku „zvŕtali“ dve hodiny. Kamarát ma čakal a hneď ma bral na Golanské výšiny, kde som sa prvýkrát stretol s hroznom. Zbieral som ho a neskôr aj spracovával,“ začal rozprávanie Pekár.