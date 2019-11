V mestách sa rozhodli skvalitniť život sociálne znevýhodneným skupinám

Okresné mestá na juhu Banskobystrického kraja sa chcú uchádzať o dotáciu z výzvy rezortu vnútra cez operačný program Európskeho sociálneho fondu. Vďaka nej by sa v Lučenci a Rimavskej Sobote zvýšila kvalita života marginalizovaných rómskych komunít.

26. nov 2019 o 10:09 Marcela Ballová, TASR

Lučenecká samospráva plánuje rekonštruovať a dobudovať infraštruktúru v miestnej časti Rapovská križovatka a na Továrenskej ulici.

Lepší prístup k obchodu aj školám

„Marginalizované komunity máme vo viacerých lokalitách, ale tieto dve spĺňali podmienku výzvy. Ak by sme boli úspešní, postavili by sme cestu, chodníky, osvetlenie – prístup ľudí k obchodu, škole a inde,“ priblížila primátorka Alexandra Pivková. Dodala, že mesto môže z výzvy na tento účel žiadať od 250-tisíc eur do 500-tisíc eur.

Presná výška požadovaného príspevku bude predmetom projektovej dokumentácie.

Chodníky aj osvetlenie

V Rimavskej Sobote chcú obnoviť a dostavať chodník, ktorý povedie z rómskeho sídliska Dúžavská cesta popri Hostinského ulici smerom do mesta. Celkové náklady projektu sú 628-tisíc eur. Spolufinancovanie mesta predstavuje zhruba 31-tisíc eur.

„Projekt sa zaoberá rekonštrukciou existujúcich chodníkov pre peších a rieši dobudovanie nových chodníkov spolu s vybudovaním nového verejného osvetlenia v rámci sociálnej mobility a integrácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít,“ informovala Eva Muráriková, vedúca odboru rozvoja mesta Mestského úradu Rimavská Sobota, na nedávnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako reagoval poslanec a predseda finančnej komisie Michal Demeter, je dobrou správou, že sa v meste konečne rozbieha čerpanie eurofondov. „Je to nakoniec aj na základe nášho uznesenia, ktoré sme prijali ešte v júli, aby sa podával tento projekt. Budeme držať palce, aby prešiel a aby takýchto projektov bolo čo najviac.“