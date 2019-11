Šturcová z Fortisu išla ako bombardér, darilo sa aj nováčikom

Tretie kolo Open ligy Slovenského zväzu kickboxu malo aj lučenecký rukopis.

27. nov 2019 o 19:27 Jozef Mikuš

LUČENEC. Do Prešova v druhú novembrovú sobotu vycestovala partia z Fortis combat sports teamu. Novohradskej výprave sa podarilo vybojovať si bohatú zbierku medailí, čo sa odrazilo aj v záverečnom hodnotení klubov.

„Sedem reprezentantov nášho klubu dokázalo získať až jedenásť medailí, čo je veľký úspech. Mali sme zastúpenie vo viacerých váhových kategóriách v disciplínach K1, kick light a light contact,“ rozpovedal Peter „Dudo“ Baláž, tréner Fortisu.

Fiľakovčan v národných farbách

Fiľakovčan v národných farbách Bari si zahral v kvalifikácii Čítajte

V kategórii K1 medzi juniormi do 71 kg sa Jozef Tököly postavil do ringu po prvý raz. Premiéra mu vyšla, svojho jediného súpera zdolal a získal zlato. Lenka Kanderová mala v kick light medzi kadetkami do 37 kg ďalšie tri súperky. Zakopla len vo finále a vybojovala si striebro. Rovnakú priečku obsadila aj v kadetkách v kategórii light contact do 37 kg.

„Šarlota Šturcová nastúpila v kick light kadetiek nad 55 kg a aj v light contact kadetiek nad 55 kg mala po jednom zápase.