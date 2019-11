Pri moste, ktorý dobrovoľníci zachránili pred skazou, vznikla oddychová zóna

Zaujímavosti

►Dobrovoľníci zachránili most, o ktorom v oficiálnych dokumentoch nebola zmienka a tak pre úrady v podstate neexistoval. Tento fakt ich neodradil a začali konať na vlastnú päsť. Vďaka podpore dobrodincov a spolupráci s odborníkmi z OZ Castrum Ghymes, ktorí prispeli aj k záchrane niekoľkých slovenských hradov, pretavili svoje predsavzatie do reality. Peter Láder z tohto OZ potvrdil, že záchrana mosta prišla v hodine dvanástej.

►Obnova prebiehala technikou, ktorú používali aj starí Rimania počas výstavby kupol. Použité boli pôvodné kamene z mosta, trasová múčka, piesok a vápenná malta.

►V moste je zamurovaná časová schránka, obsahujúca staré mince z čias Rakúsko – Uhorska, konkrétne 19. storočia, slovenské koruny aj eurá. Tiež sú v nej staré fotografie Hnúšte, výstrižky článkov z novín aj list pre objaviteľa. Je písaný rovnakým štýlom, ako tie, ktoré boli nájdené vo vežiach kostolov, teda trochu humorne, aby priblížili aktuálny život v meste, pikošky a aj to, čo koľko v čase uloženia schránky stojí v obchode.

►Dobrovoľníci zachraňujúci most odhadujú jeho vek na 200 – 250 rokov. Medzi miestnymi sa traduje, že bol postavený v časoch tureckého pôsobenia v danom regióne. Napokon sa už počas prvej etapy záchranných prác potvrdilo, že jeho vznik je spätý s fungovaním neďalekej železolejárne. Pri čistení terénu sa totiž začali v zásypoch na oboch stranách mosta objavovať kusy tzv. trosky, ktorá je vedľajším produktom záverečnej fázy vysokopecnej výroby surového železa v drevouhoľnej vysokej peci. Keďže železiareň v Hnúšti je písomne zaznamenaná už v roku 1772, vznikol most pravdepodobne v tomto čase. „Potvrdili to aj mapy uhorského vojenského mapovania. Napriek tomu sme sa rozhodli ponechať mostu ľudový prívlastok turecký. Na jeho záchranu sme 90 percent financií získali od darcov a takto most skôr upúta z marketingového hľadiska," ozrejmil Roman Lebeda.