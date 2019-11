Fitneska Bozóová ukončila sezónu európskym bronzom

Mladá športovkyňa bilancuje ročník.

28. nov 2019 o 7:27 Jozef Mikuš

LUČENEC. Fitneska Lucia Bozóová ukončila jesennú časť sezóny na zahraničných pódiách. Rodáčka z Gemerského Jablonca, žijúca v Lučenci, sa v novembri predstavila v Anglicku aj Taliansku.

Bozóová začala svoju zahraničnú púť na Mr. Universe v anglickom Bradforde (2. 11.). V kategórii toned figure nastúpila s ďalšími desiatimi pretekárkami.

„Keďže ide o prestížnu súťaž, každý jeden pretekár bol stopercentne pripravený. Vedela som, že to nebude ľahké. Išla som tam v najlepšej forme, ale aj chorá a na antibiotikách. Stres som necítila, no bola som príliš odvodnená, pretože som mala nastúpiť o druhej popoludní, no namiesto toho som súťažila až o šiestej večer,“ vysvetlila fitneska.

Aj tieto fakty sa podpísali pod neúspech slovenskej reprezentantky a Bozóová sa tak do finálovej šestky nedostala.