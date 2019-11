Lučenec nečakane narazil v Handlovej

Tréner Peter Jankovič: Hrali sme iba to, čo nám súper dovolil a Handlová nám toho veľa nedovolila.

28. nov 2019 o 7:48 Jozef Mikuš

LUČENEC. Nečakanou prehrou Lučenca sa skončil zápas trinásteho kola Slovenskej basketbalovej ligy v Handlovej. Rozbehnutý tím Petra Jankoviča bol po víťazstve nad Interom favoritom, no svoju pozíciu nepotvrdil.

Domáci začali tlačiť už od úvodu, na čo hostia nedokázali zareagovať a prvé dejstvo prehrali so šestnásťbodovou stratou. Lepší výkon neprišiel ani v desaťminútovke pred prestávkou. Zvyšné dve štvrtiny sa skončili rovnakým pomerom a Lučenec si pripísal piatu prehru v sezóne.

Novohradčania budú mať šancu zabudnúť na zlý výsledok už túto sobotu (30. 11.), kedy od 18.00 hod. v športovej hale Arena nastúpia v stretnutí proti Žiline.

MBK Baník Handlová - BKM Lučenec 100:76 (30:14, 25:19, 23:23, 20:20)

TH: 13/12 - 17/9, Fauly: 21 - 17, Trojky: 12 - 7, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Karniš

Handlová: Radukič 20, Halada 18, Jankovič 14, Mrviš 12, Mátych 0 (Mitrovič 17, Baltus 8, Petráš 4, Jašš 3, Dolník 2, Bartuš 0)

Lučenec: Caffey 18, Murray-Boyles 13, Eudy 9, Jackuliak 5, Bsabe 4 (Dunne 12, Zorvan 7, Anikienko 6, Skvašik 2, Grenda 0)

Ostatné výsledky: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Iskra Svit 96:87 (18:19, 25:26, 26:27, 27:15), BK Slávia Žilina - Patrioti Levice 75:88 (15:31, 16:20, 25:23, 19:14).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Gratulujem Handlovčanom k úžasnému výkonu, ktorým potvrdili svoju kvalitu. Ukázali, ako sa hrá s maximálnou energiou a srdcom. My sme nepotvrdili formu z predchádzajúcich zápasov a mysleli sme si, že sa tento zápas vyhrá sám. Hrali sme iba to, čo nám súper dovolil a Handlová nám toho veľa nedovolila.“

Simeon Jackuliak, hráč Lučenca: „Chcel by som zablahoželať domácim k víťazstvu. Myslím, že podali najlepší výkon sezóny a víťazstvo v ich podaní sa už dalo očakávať. My sme začali zle a Handlovčania to využili. Boli lepší vo všetkých ukazovateľoch a zaslúžili si naplno bodovať.“

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Zaznamenali sme veľmi cenné víťazstvo nad tímom z čela tabuľky. Moji hráči podali vynikajúci výkon najmä v obrane, čo bolo základom úspechu. Čakajú nás ťažké duely, preto musíme na tomto víťazstve stavať a pokračovať v podobnom hernom prejave."

Branislav Mátych, hráč Handlovej: „Na začiatku sme dostali od trénera jasné pokyny, odstaviť od lopty lídrov hosťujúceho celku. Aj keď to z našej strany mohlo byť o niečo lepšie, myslím si, že sa nám podarilo splniť všetko, na čom sme sa v šatni dohodli. Konečne sme vložili do zápasu srdce a bojovali sme všetci ako jeden muž. Chcem poďakovať svojim spoluhráčom a trénerovi za cenné víťazstvo. Ďakujem aj našim skvelým fanúšikom, bez ktorých by sme takto hladko určite nezvíťazili.“