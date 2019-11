Pod lučeneckými košmi sa zvedie súboj tabuľkových susedov

V sobotu večer si Lučenec zahrá proti Žiline.

29. nov 2019 o 10:01 Jozef Mikuš

LUČENEC. Napraviť zakopnutie zo stredajšieho zápasu (27. 11.) v Handlovej sa pokúsi mužstvo BKM Lučenec už túto sobotu.

Novohradčania sa pod domácimi košmi stretnú so súperom so Žiliny. Pôjde o súboj tabuľkových susedov. Lučencu s devätnástimi bodmi patrí tretie miesto, Žilina sídli o priečku nižšie so sedemnástimi bodmi. BKM má o jeden odohratý zápas viac.

Zápas BKM Lučenec - BK Slávia Žilina sa odohrá v sobotu 30. novembra od 18.00 hod. v lučeneckej športovej hale Arena.