Žiaci Junioru ukončili sezónu v Martine

Na záver im do vitríny pribudli tri medaily.

29. nov 2019 o 8:16 Jozef Mikuš

LUČENEC. Súťažná sezóna sa pre žiacke kategórie džudo klubu Junior skončila na medzinárodnom turnaji v Martine (16. 11.). Mladí džudisti z centra Novohradu doplnili počet vyše 500 účastníkov zo šiestich krajín a vybojovali si tri cenné kovy.

„V mladších žiakoch sme mali iba dvoch pretekárov, keďže ďalší dvaja ochoreli. Filipovi Nemčickému vo váhe do 55 kg turnaj nevyšiel. V úvode podľahol neskoršiemu víťazovi hmotnosti a nezadarilo sa mu ani v opravách. Jakub Martiš, ktorý s džudo začal neskôr, ma vo váhe do 60 kg veľmi potešil. V prvom zápase podal vynikajúci výkon, v druhom prehral a po opravách sa dostal do boja o bronz. Tam sa prejavili chýbajúce skúsenosti, obsadil 5. miesto, ale ukázal perspektívu,“ rozpovedal Michal Bokor, tréner Junioru.

O zvyšné medaily zabojovali starší žiaci a žiačky Junioru. Veľkú smolu mal Samuel Pentka (do 55 kg), ktorý poľavil v rozhodujúcich chvíľach zápasov a prehral v boji o zlato, čo mu prinieslo 4. miesto.