BKM si napravil chuť výhrou nad Žilinou

Ivan Kurilla: Peter odviedol kus poctivej roboty. Je vidno, že pobláznil Lučenec.

1. dec 2019 o 8:09 Jozef Mikuš

LUČENEC. Ďalším víťazstvom Lučenca sa skončil zápas sobotného štrnásteho kola, v ktorom BKM privítal hráčov Žiliny (30. 11.). Domáce mužstvo podalo koncentrovaný výkon, ktorý sa odrazil aj do víťazstva vo všetkých štyroch desaťminútovkách.

Strelecky sa darilo najmä 22-bodovému Musilovi, ktorý sa pod koše vrátil po zdravotnej prestávke. O štyri body menej za Lučenec pridal Caffey.

BKM sa tak na domácej pôde otriasol z nečakanej prehry v Handlovej a pred sebou má ďalšiu výzvu. V pätnástom kole sa Lučenec predstaví v Spišskej Novej Vsi (4. 12.)

BKM Lučenec - BK Slávia Žilina 98:81 (23:18, 28:24, 19:13, 28:26)

TH: 18/13 - 25/19, Fauly: 22 - 20, Trojky: 9 - 4, Rozhodovali: Kúkelčík, Karniš, Gacík

Lučenec: Musil 22, Caffey 18, Eudy 12, Murray-Boyles 5, Basabe 3 (Anikienko 13, Jackuliak a Skvašik po 8, Dunne 5, Grenda a Zorvan po 2, Suja 0)

Žilina: Merešš 17, Jeftič a Wiggins po 13, Sapp 8, Woods 7 (Rožánek 15, Dickson 8, Ďuriš, Hoferica a Podhorský 0)

Ostatné výsledky: BC Prievidza - MBK Baník Handlová 74:79 (17:13, 25:18, 20:27, 12:21), Patrioti Levice - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 92:79 (19:20, 25:23, 30:17, 18:19), MBK Rieker COM-Therm Komárno - Inter Bratislava 74:97 (25:28, 21:25, 18:19, 10:25).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „O víťazstve môjho tímu možno rozhodlo väčšie percento úspešnosti streľby v útoku. Zápas bol podľa mňa taký, že sa hralo z obidvoch strán, hore-dole. Nebolo to asi o obrane, možno viac o útoku. Ale som vďačný hráčom aj za takéto víťazstvo. Gratulujem im, ale treba zabudnúť na tento duel a musíme ísť ďalej. Mali by sme sa pozbierať zo strašnej prehry v Handlovej, ktorá na nás zanechala stopu. Ja pevne verím, že po dni voľna prídu v pondelok na tréning a nastavíme sa na Spišskú Novú Ves, aby sme vyhrali.“

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Konečne som zdravý. Dva zápasy stáť je pre mňa veľká trauma, lebo vždy chcem chalanom pomáhať nielen na tréningoch, ale aj na zápase. Cítil som sa výborne a myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Aj keď s malými chybami, ale víťazstvo nad výborným súperom nás nesmierne teší. Hrali sme agresívne a rýchlo, čo je naša hra. V predchádzajúcich zápasoch sme boli strašne statickí a doplatili sme na to.“

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: "Gratulujem Lučencu. Treba podotknúť, že Peter odviedol kus poctivej roboty, je vidno, že pobláznil ten Lučenec. My musíme kontrolovať aj svoje emócie, nebol to zlý zápas, prvú a druhú štvrtinu sme dokázali kontrolovať hru, ale v tejto zostave sme pokope po dlhšom čase, máme aj nového hráča. Musíme sa zohrať a verím tomu, že to bude lepšie. Dôležité je zobrať si z tohto zápasu tie pozitívne veci, a z tých, v ktorých sme spravili chybu, sa poučiť. Lučenec ukázal, že v tejto sezóne v žiadnom prípade nebude do počtu v lige. Hral aktívne, niektorí možno vravia, že postačuje, že majú individuality, ktoré má v tíme, ale nepostačuje, presne na to tu je tréner, aby to celé dal dokopy. Znova opakujem, Peter tu odvádza neskutočne dobrú robotu."

Róbert Rožánek, hráč Žiliny: "Myslím si, že v prvom polčase, do nejakej 15. minúty sme držali krok, bolo tuším 30:30, od toho momentu sme dostali rýchle koše aj veľa trojok po sebe, zrazu sme prehrávali o 10 bodov. V druhom polčase sme sa s tým snažili niečo urobiť, ale gratulujem Lučencu k víťazstvu, k tomu nemám čo viac dodať."