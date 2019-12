V priebehu poldruha roka Kristínku dvakrát zrazili na priechode pre chodcov

Obidve nehody majú na svedomí osemnásťroční vodiči.

2. dec 2019 o 16:37 Marcela Ballová

LUČENEC. Dvanásťročná školáčka Kristína z Lučenca má skutočne nešťastie na mladých vodičov. V priebehu poldruha roka ju dvakrát zrazili na priechode pre chodcov. Aktuálne leží po nehode v nemocnici. Po sobotňajšej (30. 11.) nehode ju museli operovať.

Vlani v júni tínedžerku aj jej 38-ročného otca zrazil na priechode pre chodcov 18-ročný motocyklista z Panických Draviec.

„Nedal prednosť chodcom, ktorí prechádzali z pohľadu vodiča z ľavej strany na pravú po priechode pre chodcov a ešte tlačili aj bicykel. Vodič motocykla Jawa z Panických Draviec, ktorý jazdil po ulici Martina Rázusa smerom k Železničnej ulici v Lučenci , utrpel pri nechode ľahké zranenia s dobou liečenia do 7 dní,“ informovala vtedy Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa s tým, že maloletá chodkyňa bola na tom horšie.

Utrpela zranenia, z ktorých sa liečila vyše mesiaca. Podľa našich informácií si to odniesla jej kľúčna kosť.

Podobný scenár sa zopakoval aj v sobotu 30. 11. podvečer, no tentokrát Kritínku na priechode pre chodcov v Lučenci, časti Opatová, zrazilo auto.

Za volantom sedela 18-ročná vodička z Lučenca. Dievča skončilo s ťažkými zraneniami v lučeneckej nemocnici. Má zranenú dolnú končatinu.

Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.

"O takom prípade, aby niekoho v priebehu pár mesiacov zrazili na priechode pre chodcov, som ešte nepočul. Je to veľmi smutné a v mojom prípade to umocňuje fakt, že sa to dotýka mojej rodiny. Kristínka bola veľmi opatrná. Cez cestu vždy prechádzala po priechodoch a ešte najmä teraz, keď už mala nepríjemnú skúsenosť z vlaňajška. Verím, že to všetko šťastne dopadne a bude zdravotne v poriadku," povedal Miroslav Oravec, strýko a krstný otec dievčatka.