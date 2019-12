Tankodrómy pri Muráni zmizli

Vybrané kritické úseky ciest boli obnovené recykláciou za studena. Túto technológiu použila banskobystrická župa prvá spomedzi krajov.

4. dec 2019 o 11:46 Marcela Ballová

LUČENEC. Najhoršie cesty v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú zrekonštruované. Na najkritickejších úsekoch prebehla obnova technológiou recyklovania za studena. Spomedzi slovenských krajov ju banskobystrická župa použila ako prvá.

Spomínaná cestných úsekov, konkrétne II/531 a II/532, ktoré prepájajú Tisovec s Červenou Skalou a Tornaľu s Muráňom, stála 9,33 milióna eur. Z nich 8 miliónov predstavujú úverové zdroje, ktoré boli BBSK poskytnuté zo štátneho rozpočtu.

Súvisiaci článok V kraji je málo zubárov, najkritickejšia situácia je vo Veľkom Krtíši aj Rimavskej Sobote Čítajte

Práce realizovala spoločnosť SMS a. s. Jej riaditeľ Dalibor Novotný potvrdil, že rekonštrukcia výrazne skvalitní dopravnú dostupnosť vodičov do okolitých miest. Poukázal aj na zvýšenie bezpečnosti.

„Cesty II/531 a II/532 boli dlho skloňované. Keď som nastúpil do úradu, prichádzalo mi veľa mailov so žiadosťami o opravu ciest. Navyše ide o úseky, ktoré majú medzinárodný význam. Verím, že nové kvalitné cesty budú dobrým stimulom pre rozvoj tohto regiónu, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté v kraji. Ľudia, od domácich cez turistov, už dlho trpeli rozbitými cestami,“ vyjadril sa predseda BBSK Ján Lunter, ktorý o ukončení rekonštrukcie informoval v utorok 4. decembra v Muráni spolu so starostom Romanom Goldschmidtom a spomínaným riaditeľom firmy SMS.

Technológia, ktorá bola použitá pri obnove vybraných najkratickejších úsekov, predĺži živnosť ciest. Okrem toho je aj ekologická, keďže spracúva už existujúci materiál.

Súvisiaci článok Zamestnanci škôl, kultúry a sociálnych služieb zarobia viac Čítajte

Pri recyklácii za studena sa v prípade potreby odfrézuje podložie vozovky až do hĺbky 40 centimetrov. V prvej fáze sa jej časť rozoberie, ten istý materiál sa obohatí o asfaltové alebo hydraulické spojivo, ktoré materiál skvalitní. Potom sa tento materiál zrecykluje premiešaním a použije sa na rekonštrukciu. Automaticky to znamená jeho úsporu a ušetrí sa aj na jeho presune pri rekonštrukcii. Informoval o tom Marek Mačica, odborný referent pre komunikáciu BBSK.

Rekonštrukcie ciest sú prioritou kraja aj v budúcom roku. Na tento účel vyčlenil z rozpočtu vyše 28 miliónov eur. Sú určené na obnovu ciest II. a III. triedy a cyklotrasy.

Z tohto balíka najviac ukrojí Rimavskosobotský okres, konkrétne 3,5 mil. eur. Na cesty a cyklotrasy v okrese Banská Bystrica je určených 2,9 mil. eur. Nasledujú okresy Lučenec (2,6 mil. eur), Veľký Krtíš (2,4 mil. eur) a Zvolen (2 mil. eur).

„Okresom Brezno a Revúca sa ujde približne po 1,7 milióne eur, okresu Žiar nad Hronom asi 1,5 milióna eur. Vyše milióna eur pôjde na cesty v každom z okresov Detva, Krupina, Poltár a Žarnovica, pre okres Banská Štiavnica je určených takmer 700-tisíc eur. Peniaze budú prerozdelené podľa stanoveného kľúča do všetkých trinástich okresov, do úvahy sa pritom bude brať percentuálny podiel plochy ciest a podiel počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch.“ zakončil Mačica.