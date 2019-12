Opäť investovali do vianočných dekorácií tritisíc eur

Fiľakovská samospráva chce opäť prekvapiť obyvateľov a návštevníkov mesta.

4. dec 2019 o 17:34 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Fiľakovská samospráva doháňa deficit, ktorý sa vytvoril počas posledných desaťročí, keď do vianočných dekorácií mesto neinvestovalo a vianočná atmosféra bola dlho ponurá. Mesto sa to rozhodlo pred dvoma rokmi zmeniť a začalo s nákupom nových dekorácií. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová, Fiľakovo v minulých dvoch rokoch investovalo do výzdoby po tritisíc eur a inak tomu nie je ani v tomto roku. Dekorácie sú financované z rozpočtu mesta a z rozpočtu Verejnoprospešných služieb (VPS)



Samospráva spolu s VPS kúpila opäť nové dekorácie, ktoré pre Fiľakovčanov zatiaľ ostávajú prekvapením. „Prezradiť ale môžeme, že budeme v tomto roku aj ekologickejší. Namiesto vianočného stromčeka, ktorý každoročne osádzame na hlavnom námestí, sme sa v tomto roku rozhodli využiť strom, ktorý rastie pred mestským úradom. Fiľakovským Vianociam tak nepadne za obeť žiadny strom,“ povedal riaditeľ VPS Tibor Tóth s tým, že krásu dekorácií i stromčeka bude môcť verejnosť obdivovať od 6. decembra, keď primátor spolu s Mikulášom zažnú vianočné svetlá.



Najväčší šok zažilo dekorovanie minulý rok, keď reťaze zahalili stromy vo viacerých častiach mesta a tiež v revitalizovanej lokalite na Biskupickej ulici. Na zákazku dali vyrobiť aj svetelnú bránu, ktorá zdobila Koháryho námestie. „Bola to doslova atrakcia. Ľudia sa pri nej fotili a zdieľali to na internete,“ uviedol Tóth. Do vianočných svetiel sa vlani odela aj budova mestského úradu.



Až do roku 2017 zdobilo Fiľakovo len niekoľko farebných stĺpových dekorácií. Do nových svetiel a dekorácií mesto neinvestovalo, preto v predvianočnom období pôsobilo pochmúrne. „S väčšími investíciami sme začali pred dvoma rokmi. Rozhodli sme sa, že každý rok v rozpočte vyhradíme nejaké peniaze na zakúpenie nových dekorácií,“ priblížil Tóth. Ruku k dielu priložila aj samospráva a v meste tak ako prvý pribudol veľký svetelný anjel, ktorý našiel svoje stále miesto na Podhradskej ulici.