Klenovec inkasoval najviac gólov v lige. Rozhodnutie postúpiť vyššie neľutujú

Spomedzi nováčikov D skupiny piatej ligy sa najviac darilo Klenovčanom.

4. dec 2019 o 12:55 Jozef Mikuš

KLENOVEC. Prvú polovicu sezóny v D skupine V. ligy majú za sebou aj štyria nováčikovia – Buzitka, Mýtna, Balog nad Ipľom a Klenovec.

Spomedzi nich sa najvydarenejšou jeseňou môžu pochváliť Klenovčania, ktorým zo štrnástich účastníkov patrí deviate miesto za pätnásť bodov a bilanciu päť víťazstiev a osem prehier.

V tabuľke okrem spomenutej trojice nováčikov predbehli aj Vinicu a Hnúšťu.

„Pred sezónou sme mali cieľ v jesennej časti získať pätnásť bodov, čo sa nám aj podarilo. Musím za vedenie aj za hráčov povedať, že s postavením v tabuľke sme spokojní. To, že sme spomedzi nováčikov skončili najvyššie, ma teší. Pre náš klub to znamená, že sme urobili kus dobrej roboty a odzrkadlilo sa to aj vo výsledkoch a postavení v tabuľke,“ zhodnotil prezident TJ Družstevník Klenovec Marek Medveď, ktorý s Pavlom Fiľom zastrešuje aj trénerskú časť.

Inkasovali najviac gólov

Jesenné tabuľky však odhaľujú aj nelichotivé prvenstvo. Klenovčania inkasovali najviac gólov spomedzi všetkých účastníkov. Lopta v sieti Družstevníka skončila až štyridsaťkrát.

„Táto bilancia ma mrzí asi najviac, je to náš najväčší problém. Môže za to najmä fakt, že každý zápas bola obrana v inom zložení a medzi hráčmi nebola taká zohratosť a chémia ako by som si predstavoval. Spôsobili to pracovné a rodinné povinnosti hráčov a, samozrejme, kvalitnejší súperi,“ ozrejmil Medveď, ktorého potešila hra smerom k súperovej bráne.

Ofenzíva bola podľa jeho slov kvalitná, no nie celkom efektívna.

Rozhodnutie postúpiť neľutujú

Prezident klubu tiež vyzdvihol domáce výkony a vyjadril nespokojnosť nad hrou na ihriskách súpera. K pozitívam jesennej časti pridal aj výraznú podporu fanúšikov, najmä na domácich zápasoch.

Vyniklo predovšetkým regionálne derby Klenovec – Hnúšťa, ktoré si pozrelo vyše štyristo ľudí.