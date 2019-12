Spišská oplatila Lučencu jednobodovú prehru

V stredu bolo na programe pätnásteho extraligové kolo.

5. dec 2019 o 6:30 Jozef Mikuš

LUČENEC. Tesnou prehrou sa skončilo stretnutie pätnásteho kola Slovenskej basketbalovej ligy medzi domácou Spišskou Novou Vsou a Lučencom (4. 12.).

Hosťujúci celok mal vydarený vstup do zápasu a po dvoch úspešných štvrtinách si BKM držal polčasové vedenie 47:36.

Prestávka však Spišiakom viditeľne prospela. Začali tlačiť a podarilo sa im stiahnuť bodový rozdiel. Koniec zápasu priniesol napínavý boj o víťazstvo, v ktorom uspeli domáci.

Spišská Nová Ves vyhrala rozdielom jedného bodu 85:84 a vrátila Lučencu prehru zo šiesteho kola, kedy Novohradčania doma tesne zvíťazili 79:78.

V drese hostí sa strelecky darilo 19-bodového Basabemu a 17-bodového Caffeymu. V šestnástom kole má BKM Lučenec prestávku, v sedemnástom si zahrá vo Svite (11. 12.).

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec 85:84 (18:23, 18:24, 29:22, 20:15)

TH: 25/22 - 28/19, Fauly: 24 - 21, Trojky: 7 - 9, Rozhodovali: Brziak, Doušek, Mlynarčík

Spišská Nová Ves: Nottage 22, Maxwell 17, Thompkins 10, Alleyn 9, Krajňák 8 (Nemčok 15, Sewiol 4, Židzik 0)

Lučenec: Basabe 19, Caffey 17, Musil 13, Dunne 11, Eudy 5 (Murray-Boyles 11, Anikienko a Zorvan po 4, Jackuliak 0)

Ostatné výsledky: BC Prievidza - BK Slávia Žilina 92:77 (27:16, 21:19, 21:23, 23:19), MBK Baník Handlová - Inter Bratislava 84:94 (21:24, 25:34, 15:20, 23:16), Iskra Svit - MBK Rieker COM-Therm Komárno 126:68 (44:12, 29:15, 36:16, 17:25).

Povedali po zápase:

Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: „Zápas bol po celý čas vyrovnaný, ale až v druhom polčase nám začala robiť problém obrana perimetrovej strely súpera. Lučenec mal 50-percentnú úspešnosť streľby, proti čomu sa nám hralo veľmi ťažko. Po polčasovej prestávke sme zmenili taktiku, začali sme hrať omnoho rýchlejší basketbal a aj to nám zabezpečilo výhru. Na konci sme mali aj trocha šťastie, ale myslím si, že sme si za náš výkon v druhom polčase zaslúžili vyhrať a vrátiť tak Lučencu prehru na ich palubovke práve o jeden bod.“

Lukáš Krajňák, hráč Spišskej Novej Vsi: „Zápas začal vyrovnane, potom sme začali prehrávať o 14 bodov. Dôležité bolo to, že sme sa nevzdali a hrali sme ako tím do poslednej minúty. V Lučenci sme prehrali o bod, ale teraz sme im to vrátili. Všetci sme šťastní z tejto výhry a dúfame, že budeme pridávať víťazstvá na naše konto aj naďalej.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade chcem pogratulovať domácim. Zápas mal v podstate rovnaký priebeh ako u nás, len v opačnom smere. Myslím si, že v prvom polčase sme boli o čosi lepším tímom, ale Spišiaci si za svoj výkon v druhom polčase víťazstvo zaslúžili. Nechápem, prečo sme v niektorých situáciách prestali brániť a dostali 50 bodov za druhý polčas. Ešte raz gratulujem Spišiakom za bojovnosť a za výborný zápas.“