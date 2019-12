Podnikateľ Ján M. dostal za smrť dvoch ľudí päťročný trest, prokurátor sa odvolal

Dopravnou nehodou s fatálnymi následkami sa bude zaoberať krajský súd.

5. dec 2019 o 14:05 Marcela Ballová

LUČENEC. Päť rokov nepodmienečne v ústave pre výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, desaťročný zákaz viesť motorové vozidlá a protialkoholické liečenie ambulantnou formou. To je štvrtkový (5. 12.) verdikt Okresného súdu v Lučenci vo veci dopravnej nehody zavinenej 64-ročným podnikateľom Jánom M. z Lučenca, pri ktorej vyhasli dva ľudské životy, jedna osoba utrpela vážne zranenia, s dobou liečby 4 mesiace a druhá ľahšie, s dobou liečby 6 dní.

Prokutárov, ktorý navrhoval trest 10 rokov nepodmienečne a 9 rokov zákaz viesť motorové vozidlá, sa po vynesení rozsudku odvolal.

Zrážka s fatálnymi následkami

K nehode s fatálnymi následkami došlo 21. júna 2019, keď si podvečer sadol Ján M. za volant opitý. Jeho spolujazdec bol vplyvom návykových látok.

Podľa slov prokurátora je v svedeckých výpovediach zaznamenané aj to, že do jedného z lučeneckých barov prišiel v deň nehody obžalovaný potužený alkoholom už dopoludnia a v jeho pití pokračoval, až kým nesadol do auta. Ďalší svedok vypovedal, že ho Ján M. nebezpečnou jazdou vytláčal do protismeru, ďalší záznam hovorí o strete jeho auta s dodávkou, ktorej narazil do spätného zrkadla tesne pred miestom tragédie.

Potom došlo k osudnej čelnej zrážke jeho Porsche Cayenne so Škodou Octavia, v ktorej, žiaľ, na mieste zahynuli otec a syn. Spolujazdkyňu, ktorá mala zranené viaceré životne dôležité orgány, ratovali zdravotnícki záchranári.

Ján M. sa podrobil viacerým dychovým skúškam. Nafúkal 2,52 promile.

„To je už ťažký stupeň opitosti a Porsche Cayenne bolo v rukách obžalovaného zbraňou,“ zdôraznil prokurátor.

Vinu priznal

Ján M. svoju vinu priznal, preto nebolo potrebné dokazovanie.

„Je to môj subjektívny názor, ale priznanie viny v prípade obžalovaného považujem za účelové v snahe dosiahnuť zníženie hornej hranice trestu, ktorá je v tomto prípade 12 rokov,“ vyjadril sa prokurátor a poukázal na predošlé výpovede Jána M.

„V prvej k veci nevypovedal. Odôvodnil to svojím zdravotným stavom. V druhej výpovedi počas prípravného konania, keď sa rozhodovalo o väzbe, sa dokonca snažil vyviniť. V tretej, rovnako v prípavnom konaní, na svoju obhajobu uvádzal, že nehodu zapríčinil jeho spolujazdec, ktorý strhol riadenie doľava a on, v snahe zabrániť zrážke, ho strhol doprava,“ ozrejmil prokurátor.

Obhajca obžalovaného poukázal na jeho zdravotný stav a predložil správy, podľa ktorých má Ján M. už niekoľko rokov problémy so srdcom, tiež mal bolesti hlavy a chrbtice.

„Podľa mňa sa človek chorý na srdce lieči a nie pije alkohol od rána do večera,“ podotkol prokurátor.

Spoločníci žiadali súd o zhovievavosť

Obhajca obžalovaného tiež predložil vyjadrenia konateľov a

zástupcov obchodných spoločností, v ktorých má Ján M. podiel. Zhodne žiadajú súd o zhovievavosť pri určovaní výšky trestu s tým, že pôsobil vo firmách, ktoré dávajú v regióne s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku, prácu stovkám ľuďom.

„Zrejme pozabudli, že úlohou prokurátora je chrániť poškodených, v tomto prípade ľudí, ktorí prišli o blízkych a následky nezodpovedného konania obžalovaného budú znášať celý život,“ prízvukoval na margo spomínaných vyhlásení prokurátor. Poukázal aj na evidenčnú kartu vodiča Jána M., v ktorej je zaznamenaných 32 blokových pokút, z toho 16 za prekročenie rýchlosti.

Pestrý register trestov

Pripomenul aj rozhodnutie súdu Maďarskej republiky, týkajúce sa ekonomickej trestnej činnosti Jána M., ktoré je na území našej krajiny akceptovateľné.

„V roku 2006 obžalovaný spôsobil dopravnú nehodu, pri ktorej tiež došlo k vážnej ujme na zdraví,“ pokračoval prokurátor, ktorý neopomenul ani záznamy Jána M. v registri trestov.

„Absudrným spôsobom nerešpektoval základné pravidlá a normy spoločnosti. Svedčí o tom fakt, že bol sedemkrát súdne trestaný a šesť rozsudkov bolo zahladených. Okrem ekonomickej trestnej činnosti je tu aj násilná trestná činnosť. “

Na pojednávaní boli prítomní aj pozostalí, ktorí čítanie svedectiev a správ odborníkov niesli veľmi ťažko. Podľa ich obhajcu sa im obžalovaný ani neospravedlnil. Ján M. tvrdil opak.

„Vyšetrovanie predmetnej dopravnej nehody bolo skončené a do pol roka bol vyhlásený aj neprávoplatný rozsudok, čo možno považovať za veľmi rýchle konanie. Neprináleží mi hodnotiť trest, aký mu bol uložený, nakoľko spáchal trestný čin, keď jazdil v ťažkom stupni opitosti rýchlosťou 100 km/hod. na mieste, kde je povolená sedemdesiatka, prešiel do protismeru a svojim konaním spôsobil smrť dvoch nevinných ľudí a jednu osobu ťažko zranil. Trestná sadzba za takýto skutok, ku ktorému sa priznal, je 7 – 12 rokov nepodmienečne. Je na zvážení, či päťročný trest, aj vzhľadom na osobu obžalovaného a jeho, podľa mňa recidívu na úseku dopravy, keď sa niekoľko mesiacov pred touto dopravnou nehodou dopúšťal vážnych dopravných priestupkov, je spravodlivé,“ vyjadril sa advokát Ivan Javor, splnomocnenec poškodených.

Súd pri určovaní výšky trestu prihliadal aj na vek obžalovaného, s tým, že už poberá starobný dôchodok.

Prokurátor sa na pojednávanie odvolal. Ďalej bude rozhodovať krajský súd.