Futsalisti Lučenca opäť nadelili debakel

V novozámockej sieti skončilo štrnásť gólov.

8. dec 2019 o 8:38 Jozef Mikuš

LUČENEC. Desať súťažných zápasov, desať víťazstiev a neohrozené prvenstvo v tabuľke Varta futsal ligy. Taká je bilancia futsalového klubu z centra Novohradu, ktorý v stretnutí desiateho kola v Nových Zámkoch potvrdil papierové predpoklady.

Ešte v druhej minúte bolo skóre vyrovnané 1:1, no potom sa spustila gólová smršť Novohradčanov. Cez polčas na tabuli svietil stav 2:8, na konci zápasu to už bolo 4:12.

Za hostí sa najviac darilo Ferreirovi a Sobralovi, ktorí si strelecké štatistiky vylepšili o štyri góly. Vďaka tomu s osemnástimi presnými zásahmi vedú tabuľku ligových kanonierov. Po jednom góle do novozámockej siete pridali Grcič, Da Costa Lira, Brunovský a Čeřovský.

Mimel Lučenec v decembri odohrá už len dve kolá. Najbližšie nastúpi vonku proti Banskej Bystrici (13. 12. o 20.00 hod.) a s rokom 2019 sa rozlúči pred domácimi fanúšikmi v zápase proti MŠK Žilina (17. 12. o 19.00 hod.).

MŠK Nové Zámky - Mimel Lučenec 4:12 (2:8)

Góly: 2. a 40. R. Marík, 16. a 33. Varga - 1. Čeřovský, 4., 10., 13. a 29. Ferreira, 5., 11., 17. a 24. Sobral, 8. Brunovský, 21. Da Costa Lira, 26. Grcič, R: Bohun, Matula, Fischer, 100 divákov, ŽK: 17. Martin Kováč, 37. Adam Keszi, 38. Tomáš Mészáros

DOMÁCI: Lengyel - Kucharovič, M. Marík, R. Marík, Bacho, Druga, Molda, Kováč, Blaškovič, Varga, Moravčík

HOSTIA: Oberman, Woslley, Mikuš - Grcič, Fehérvári, Da Costa Lira, Petík, Ferreira, Keszi, Brunovský, Sobral, De Almeida, Mészáros, Čeřovský

Ostatné výsledky: ŠK Makroteam Žilina - MIBA Banská Bystrica 3:6 (2:3), MŠK Žilina - Futsal Team Levice (4. 1. o 17.00 hod.).

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: „ Do Nových Zámkov sme cestovali bez viacerých hráčov. Chýbal nám Erik Klema, Peter Serbin, Johne Melo či Caio Cesar Cardeal De Jesus. Dali sme šancu mladým. Mali sme veľmi dobrý vstup a za 14 sekúnd sme dali gól. Potom sme jednu situáciu podcenili a inkasovali sme. Vzápätí sme strelili niekoľko gólov z pekných akcií a urobili sme si náskok. Do 2. polčasu sme trochu pozmenili zostavu, dostali šancu mladí hráči, ktorí celkom dobre zapadli. Zápas bol z našej strany ofenzívne veľmi dobre zvládnutý. Mrzí ma, že sme dostali štyri góly. Súper sa iba bránil a hral na brejky. Veľa situácií sme v rámci ofenzívy zle riešili a výsledok mohol byť ešte jednoznačnejší, ale celkovo som spokojný. Teraz nás čaká Banská Bystrica a následne 17. decembra doma MŠK Žilina. Tieto zápasy budú trochu o niečom inom. Budú futsalovejšie a rád by som našich fanúšikov pozval aj do Bystrice, ale najmä na posledný domáci zápas proti MŠK Žilina, kde budeme potrebovať veľkú podporu.“