Na Muránskom hrade počas sezóny opravovali tri objekty

Dúfajú, že zoženú ďalšie peniaze aj na zastrešenie Domu veliteľa.

9. dec 2019 o 8:38 TASR

MURÁŇ. Hlavný palác, Dom veliteľa a Koháryho palác - na tieto tri objekty boli zamerané tohtoročné záchranné práce a obnova Muránskeho hradu v okrese Revúca. TASR o tom informoval starosta Muráňa Roman Goldschmidt, podľa ktorého šlo z hľadiska vykonaných prác v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami o lepší rok.

"Podarilo sa nám urobiť naozaj kopec roboty na Hlavnom paláci, kde bola spadnutá klenba. Z jednej strany sa to celé zastabilizovalo a vytiahol sa múr," konkretizoval starosta.

Na druhom objekte, Dome veliteľa, prebiehali podľa jeho slov prípravné práce, ktoré by mali v budúcnosti viesť k zastrešeniu stavby. "Ak by sa nám podarilo zohnať ešte nejaké finančné zdroje, budúci rok by sme vedeli celé murivo zastabilizovať a v ďalších by sme sa mohli vyhrať so strechou," avizoval Goldschmidt.

Dodal, že v malom množstve boli vykonané zásahy aj na Koháryho paláci. "Tam sa šlo už iba do tých stavebných častí, ktoré boli v deštruktívnom stave a hrozilo tam zrútenie," podotkol.

Novinkou tejto sezóny bol nový koordinátor pamiatkovej obnovy Štefan Štajer, ktorý je priamo z Muráňa. "Je to človek, ktorý na hrade robil štyri roky, takže sa vyzná do problematiky a nebojí sa roboty. Ak nám schvália projekt, určite s ním počítame aj na budúci rok," zakončil starosta.