VIDEO: Lučenec znovu rozhodol v závere zápasu

Caffeyho trojka zabezpečila BKM víťazné body.

12. dec 2019 o 6:06 Jozef Mikuš

LUČENEC. Znovu rozhodli záverečné sekundy. BKM Lučenec si v sedemnástom kole Slovenskej basketbalovej ligy vonku proti Svitu pripísal dôležité víťazstvo.

V napínavom zápase sa o triumf bojovalo do konca. Ešte jedenásť sekúnd pred záverečnou sirénou to vyzeralo, že body ostanú doma. Svit viedol tesne 72:71. Hostia však mali výhodu útoku, ktorú využili. Domáci zabetónovali priestor pod košom, Caffey skúsil strelu spoza oblúku a bol úspešný.

Box

Box Prvý polrok bol frustrujúci, hovorí boxer Rácz. Rok ukončil víťazne Čítajte

Novohradčania si tak zaknihovali ďalšie tesné víťazstvo a v tabuľke im patrí tretie miesto za Interom a Levicami. Lučenec sa v osemnástom kole predstaví doma v Arene proti Leviciam. Hrať sa bude netradične v nedeľu 15. decembra od 18.00 hod.

Iskra Svit - BKM Lučenec 72:74 (23:21, 12:19, 15:19, 22:15)

TH: 16/13 - 7/3, Fauly: 13 - 21, Trojky: 3 - 11, Rozhodovali: Karniš, Doušek, Životský

Svit: Stuteville 21, Carr 17, Nesbitt 15, Monček 5, Baldovský 4 (Avramovič 10, Bizub a Ivan 0)

Lučenec: Basabe 16, Caffey 15, Musil 7, Eudy 4, Murray-Boyles 0 (Dunne 18, Jackuliak 6, Anikienko 5, Zorvan 3, Skvašik 0)

Ostatné výsledky: BK Slávia Žilina - MBK Baník Handlová 97:89 (23:25, 24:21, 23:21, 27:22), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Inter Bratislava 70:79 (19:20, 18:18, 20:23, 13:18), Patrioti Levice - MBK Rieker COM-Therm Komárno 80:73 (17:17, 28:14, 17:16, 18:26).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade chcem poďakovať chlapcom, že to nezabalili a bojovali do konca, aj keď to bolo veľmi ťažké. Myslím, že sme boli o niečo lepší a konečne sme mali v závere šťastie aj my. Padla nám šťastná strela, o tom to je. Je to pre nás veľké víťazstvo, pretože vo Svite sa často nevyhráva. Takže ja som maximálne spokojný."

Jason Dunne, hráč Lučenca: „Rozhodne to bol bláznivý zápas. V aréne s výbornou atmosférou, aká je tu vo Svite, sa hrá ťažko, takže pre nás veľmi cenné víťazstvo. Bolo to náročné, ale neprestávali sme hrať tvrdo a podľa pokynov trénera. Na konci nám padla skvelá strela, vďaka ktorej sme vyhrali."

Rudolf Jugo, tréner Svitu: „Posledná lopta rozhodla, kto bude víťazom a kto porazeným. Obzvlášť v záverečných sekundách sme urobili jednu chybu, ktorá nás stála víťazstvo. Problémy sme mali ako v defenzíve, tak aj v ofenzíve. Počas celého zápasu nám nevychádzala streľba spoza perimetra. Naopak, hostia boli v tomto nebezpeční v každom útoku. Nedokázali sme sa presadiť v jednoduchých situáciách a takisto sme mali problém s organizáciou. V závere sme aj napriek tomu boli blízko k víťazstvu, ale Lučenec zvládol posledné sekundy takticky lepšie a vyhral."

Mason Stuteville, hráč Svitu: „Bol to dobrý zápas, urobili sme síce niekoľko chýb, ale v závere sme sa pokúsili o obrat. Myslím, že sme pokojne mohli vyhrať. Rozhodla však posledná strela Lučenca, ktorá bola naozaj výborná. Ďakujem fanúšikom za fantastickú atmosféru a podporu."