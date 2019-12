Vianoce na hrade Modrý Kameň obohatí živý betlehem

Organizátori pripravili program pre deti i dospelých.

12. dec 2019 o 13:58 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Živý betlehem navodí pravú atmosféru sviatkov na hrade Modrý Kameň v sobotu 14. decembra. Predvianočnú atmosféru plnú tradícií, zábavy a romantiky sľubujú organizátori podujatia Vianoce na hrade, ktoré sa začne o 15.00 hod. Ako pre agentúru SITA uviedla kultúrno–propagačná manažérka Slovenského národného múzea - Múzea bábkarských kultúr a hračiek Katarína Hanková Jančeková, na koči s koňmi sa privezie Mikuláš a po jeho príchode rozsvietia vianočný strom.



Pre najmenších pripravili organizátori predstavenie Dobrú chuť vlk v podaní profesionálneho Bábkového divadla Na rázcestí z Banskej Bystrice. „Dospelých zabavia 'Tradičné koledy a kultúra Hontu v období Adventu' so štipkou humoru, ktoré sme pripravili v spolupráci s Hontiansko - ipeľským osvetovým strediskom Veľký Krtíš,“ doplnila manažérka s tým, že pre majstrov pripravili aj tvorivú dielňu pod taktovkou Patrika Kozmu, ktorý vyrába neuveriteľné veci z dreva. Na predaj budú počas podujatia umelé aj živé vianočné stromčeky.



SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek na hrade Modrý Kameň sa vo svojej zbierkotvornej a prezentačnej činnosti zameriava na bábkarské kultúry a hračky, ich históriu a súčasnosť na Slovensku aj v zahraničí. Hrad Modrý Kameň postavila v 13. storočí významná a vplyvná uhorská rodina Balassovcov, ktorá tu žila do polovice 19. storočia. Hradný areál tvorí zrúcanina gotického hradu z 13. storočia a barokový kaštieľ z roku 1730, ktorý je sídlom múzea. Súčasťou barokového kaštieľa je kaplnka svätej Anny pristavená v roku 1759. Rovnomenné mestečko pod hradom - Modrý Kameň bolo až do roku 1960 centrom severnej časti Novohradu.