Parobeková posilní Poltár

Staronová tvár pribudne do kolektívu MVK. Ide o nadanú volejbalistku, ktorá sa v tomto klube už osvedčila.

13. dec 2019 o 12:55 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Káder kadetiek MVK Poltár vystuží Veronika Parobeková. Jej vyťaženosť stúpne. Šestnásťročná odchovankyňa VK Iskra Hnúšťa bude totiž hrávať za dva kluby.

Od začiatku tohto ročníka hosťuje v prvoligovom tíme žien VK Slovan Rimavská Sobota. Talentovaná Parobeková v ňom zostane, no priberie si k tomu aj účinkovanie v poltárskych farbách. Aby sa to dalo uskutočniť, prestúpi z Hnúšte do Poltára.

Vo vzťahu k jej ďalšiemu pôsobeniu v Slovane sa využije nový typ hosťovania M-S. Na rovnakej báze nastupuje v zostave Soboťaniek tiež Poltárčanka Nina Dreisigová.

Hokej

Hokej Lučenecký zimák privíta hokejistov z piatich krajín Čítajte

MVK sa potrebuje posilniť na blokárskom poste a Veronika by k tomu mala prispieť. Nie je však použiteľná iba na tejto pozícii, v Rimavskej Sobote napríklad hráva na poste smečiarky.

„Idem do známeho prostredia, keďže som vlani v Poltári hosťovala. Páčilo sa mi v tom kolektíve, bol super. Budem teda už hrávať v sobotu za ženy a v nedeľu za kadetky. Viem, čo ma čaká. Budem sa snažiť čo najviac pomôcť obidvom klubom. V prípade MVK Poltár k tomu, aby mútil naďalej vodu na popredných priečkach v tabuľke. Ideálne by bolo postúpiť na majstrovstvá Slovenska,“ uviedla Veronika Parobeková.