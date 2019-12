Szőke si upevňuje pozíciu v mužstve

Futbalista z Hnúšte zarezáva vo východnej Európe. V Šachťore Soligorsk je bývalý mládežnícky reprezentant spokojný.

14. dec 2019 o 11:00 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Druhý rok si v najvyššej bieloruskej súťaži odkrútil Július Szőke. Rodák z Hnúšte si obliekal dres Šachťoru Soligorsk. Ten obsadil tretie miesto. Účinkoval tiež v predkolách Európskej ligy. V Bielorusku sa hrá systémom jar – jeseň. Fortuna ligu si zahral vo farbách Ružomberka, Zlatých Moraviec i Podbrezovej.

„Bola to dobrá sezóna. Jednak z môjho osobného hľadiska i z klubového. Začiatok súťaže sa nám vydaril, pohybovali sme sa na jej čele. Vyhrali sme tiež národný pohár, čo bolo veľké plus. Je to moja prvá trofej. Vo finále som ale pre žlté karty nenastúpil. Žil som každopádne počas neho s mužstvom, mám aj medailu,“ uviedol dvadsaťštyriročný Szőke.

„Najlepšie výkony sme podávali v lete, dostali sme sa v Európskej lige do tretieho predkola, čo bol dosť veľký úspech. Tam sme vypadli s FC Turín. V závere ligy nám potom možno trochu došla para. Nebol taký, ako by sme si to predstavovali. Nevydarili sa nám niektoré zápasy, mali sme aj zranených, nepočítalo sa už s niektorými hráčmi. Nastala i zmena na poste trénera. Sezóna sa však v klube považuje za vydarenú,“ pokračoval v hodnotení.

V poslednom kole už nehral, keďže prišiel na Slovensko a podstúpil operáciu ramena. Vlani skončil Soligorsk na druhej priečke.

Premiérová červená

V Európskej lige bol na trávniku dánskeho Esbjergu FB vylúčený. A veruže si to zapamätá.

„Bola to totiž moja prvá červená karta v kariére. Uvidel som ju v 89. minúte po druhej žltej karte. Takže som následne nemohol hrať na olympijskom štadióne v Turíne. Škoda toho. Doma sme v odvete s Talianmi odohrali vyrovnanú partiu a remizovali sme 1:1,“ povedal Szőke. Hráči FC Turín predtým doma hladko zdolali Šachťor 5:0.

Klubovú príslušnosť nemení

Do streleckej listiny sa bývalý mládežnícky reprezentant zapísal v Bielorusku raz. Nastupuje na pozícii defenzívneho záložníka.