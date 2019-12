Lučenčania zvíťazili aj pod Urpínom. V utorok doma proti tabuľkovému susedovi

Futsalový klub čaká posledný zápas roka, ktorý sa odohrá pred novohradským publikom.

15. dec 2019 o 9:09 Jozef Mikuš

LUČENEC. Aj predposledné extraligové kolo roku 2019 bolo pre futsalistov Lučenca víťazné. Mužstvo z Novohradu vycestovalo na palubovku silného súpera do Banskej Bystrice.

Lučenčania začali dobre a v prvom polčase si po strelách Da Costa Liru, Ferreiru a Serbina vytvorili trojgólový náskok. Banskobystričania ale po prestávke potvrdili svoje tohtoročné kvality a dvomi gólmi potrestali chyby hostí. Za tesného vedenia Mimelu 3:2 padol v závere posledný gól zápasu do bystrickej siete. Pripísali ho domácemu hráčovi Kyjovskému.

Mimel Lučenec si pod Urpínom zaknihoval jedenáste víťazstvo v sezóne a pred sebou má posledný zápas roka. Ten sa odohrá netradične v utorok 17. decembra od 19.00 hod. v lučeneckej Arene a ponúkne napínavé stretnutie prvého Lučenca s druhým MŠK Žilina.

MIBA Banská Bystrica - Mimel Lučenec 2:4 (0:3)

Góly: 25. Rafanides, 37. Kyjovský - 7. Da Costa Lira, 14. Ferreira, 16. Serbin, 40. Kyjovský (vl. gól), R: Bohun, Belavý, Kováčik, 400 divákov, ŽK: 5. Alves Rodrigues Woslley, 5. Marek Mikulišin

DOMÁCI: Kušnír - Kollár, Konder, Péchy, Vajda, Bačo, Dobrota, Kyjovský, Kuruc, Telúch, Mikulišin, Rafanides, Čief, Tužinský

HOSTIA: Oberman ,Woslley, Klema - Grcič, Serbin, Fehérvári, Da Costa Lira, Petík, Ferreira, Greško, Keszi, Brunovský, Sobral, Čeřovský

Ostatné výsledky: MŠK Žilina FUTSAL - MŠK Nové Zámky 12:2 (4:0), Futsal team Levice - TNF Lions Prievidza 5:6 (3:6).

Jozef Kamenský, manažér Mimelu Lučenec: "Do Banskej Bystrice sme cestovali s úmyslom potvrdiť postavenie v tabuľke a pokračovať vo víťaznej sérii. V tíme už cítiť, že sa chalani tešia na sviatky. Niektorí sú už hlavami v lietadle, cestujú za svojimi rodinami domov, takže niekedy je problém udržať koncentráciu počas celého zápasu. Do duelu sme vstúpili dobre a dá sa povedať, že počas celého prvého polčasu sme mali hru pod kontrolou. Dali sme tri góly a ďalšie šance sme nepremenili. Aj začiatok druhého polčasu bol dobrý. Problém bol len pri zakončení, pretože niektoré čisté šance sa musia premieňať. Tak, ako to už v športe býva, nepremenili sme šance a domáci trestali po našich chybách. Podarilo sa im znížiť na 2:3 a zrazu cítili príležitosť na dobrý výsledok. Záver zápasu sme si už ustrážili a zaknihovali ďalšie dôležité víťazstvo. Už v utorok 17. decembra nastúpime doma v poslednom tohtoročnom zápase proti MŠK Žilina, na ktorý všetkých pozývame."