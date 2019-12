BKM je majstrom dramatických koncov. Levice zdolal po druhom predĺžení

Palubovku lučeneckej Areny zaplnili plyšové hračky.

16. dec 2019 o 6:06 Jozef Mikuš

LUČENEC. Jankovičovi zverenci si doma v nedeľu (15. 12.) v 18. extraligovom kole zahrali proti Leviciam. Boj o druhé tabuľkové miesto spríjemnila dobročinná akcia.

Fanúšikovia cez prestávku po prvej štvrtine na palubovku športovej haly Arena nahádzali plyšové hračky, ktoré BKM Lučenec venuje deťom v lučeneckej nemocnici.

Hokej

Hokej Hokejový šláger kola sa rozhodol až v predĺžení Čítajte

Potom sa pokračovalo v dôležitom súboji, ktorý sa do skončenia štvrtej štvrtiny nerozhodol a muselo sa ísť do predĺženia. Víťaz sa však nezrodil ani tam a muselo sa predlžovať opäť. Po vyčerpávajúcom a dramatickom stretnutí sa napokon radovali domáci, ktorí poskočili na druhé miesto.

BKM Lučenec uzavrie rok 28. decembra domácim zápasom proti Komárnu a 4. januára opäť doma v Arene privíta Prievidzu.

BKM Lučenec - Patrioti Levice 103:100 pp (16:25, 22:25, 25:23, 19:9 - 9:9, 12:9)

TH: 31/21 - 11/6, Fauly: 18 - 27, Trojky: 8 - 12, Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Karnay

Lučenec: Caffey 23, Basabe 17, Eudy a Musil po 11, Dunne 2 (Anikienko 13, Murray-Boyles 11, Zorvan 9, Jackuliak 6)

Levice: Perovič 25, Hot 19, Juríček 16, Krajčovič 10, Bachan 6 (Žiak 12, Bojanovský 8, Hill a Kirves po 2)

Ostatné výsledky: MBK Rieker COM-Therm Komárno - BK Slávia Žilina 72:77 (19:16, 16:21, 17:21, 20:19), MBK Baník Handlová - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 83:75 (24:13, 21:26, 19:22, 19:14).

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "V prvom rade chcem zagratulovať nielen mojim chlapcom, ale aj tímu z Levíc. Za to, čo predviedli si zaslúžia fakt absolutórium. Myslím si, že Levice boli 30 minút lepšie, hrali rozumnejšie, lepšie bránili. Ale všetka česť mojim zverencom, že to nezabalili a hrali do konca zápasu. Na konci to bolo už viac o šťastí. Veril som, že keď sme súpera začali doťahovať, že zvíťazíme. Ale keby sme boli aj prehrali, tak by ma to nejako ani nemrzelo, nakoľko chlapci dali na palubovke všetko do toho, aby otočili priebeh zápasu. Verili spolu so mnou, že vyhráme. V tejto sezóne sme tímom tesných zápasov, zvládli sme to. Teším sa spoločne s hráčmi, že sme po prvej polovici súťaže na krásnom druhom mieste. "

Ján Zorvan, hráč Lučenca: "V úvode zápasu sme v obrane nedodržiavali trénerove pokyny. Prejavilo sa to hlavne v prvom polčase, kedy sme inkasovali až 50 bodov. Po prestávke sme zrýchlili hru, boli sme presnejší a postupne sme sa bodovo doťahovali. V predĺžení nám prialo aj trošku šťastia. Napokon sme tesne zvíťazili a spoločne sa radujeme. Ja som veril od úvodného hvizdu rozhodcov, že vyhráme."

Michal Madzin, tréner Levíc: "Asi to tak malo byť, že Lučenec vyhral. Musím ale povedať, že to, že naši chlapci odohrali tretí zápas, ktorý mal 50 minút, v takom nasadení, v akom ho odohrali, tak si myslím, že klobúk dolu pred našim tímom ako bojoval. Ideme si oddýchnuť a pripraviť sa na ďalšie zápasy."

Milan Žiak, hráč Levíc: "Môže nás mrzieť druhá prehra v rade. Bol to ale výborný zápas, gratulujem domácim, aj teraz ukázali, že majú dobrý tím. Na konci sme sa ešte snažili vyrovnať ale domáci boli o 3 body lepší."