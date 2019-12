Nikoleta Bálintová dvakrát bronzová

Klenovčanka obohatila svoju medailovú zbierku. Na pódiové pozície sa prepracovala v singli i v debli. Po jej boku hrala Pelachová z Dolného Kubína.

KLENOVEC. Bedmintonistka Nikoleta Bálintová (DBK Bratislava) sa umiestnila na majstrovstvách Slovenska vo dvojhre i vo štvorhre na bronzovej pozícii. V singli bola odchovankyňa Družstevníka Klenovec nasadenou päťkou. V prvom kole mala voľno.

Dvadsaťštyriročná Bálintová prešla cez dve súperky a v semifinále podľahla jednotke Martine Repiskej (Zvolen) 0:2. Jej premožiteľka ťahala vo finále za kratší koniec, prehrala s Košičankou Katarínou Vargovou.

„Keďže nie som singlová hráčka a nikdy som ani nebola, išla som do zápolenia vo dvojhre skôr s cieľom dobre si zahrať než dosiahnuť medailové umiestnenie. Hovorila som si, že si tú dvojhru užijem. Nečakala som, že sa dostanem do semifinále. Bola som tým veľmi príjemne prekvapená,“ uviedla vysokoškoláčka Nikoleta Bálintová. Ako dodala, Repiská je určite lepšie hráčka než ona. „O tom niet pochýb. V Dánsku trénuje dvojfázovo. S veľkou pravdepodobnosťou sa dostane na olympiádu do Tokia. Ja trénujem raz – dvakrát do týždňa. V juniorskom období sme s Martinou hrali proti sebe veľakrát, čiže sa dá povedať, že svoje štýly hry poznáme. Ale ani to mi k výhre nepomohlo.“

Nemrzí ju, že s Repiskou prehrala. „Už na ňu nestačím a veľmi dobre si to uvedomujem.“