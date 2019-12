Kouč Lukáš Mišo hodnotí svoj trénerský rok pozitívne

Tréner tomášovských futbalistov Lukáš Mišo hovorí o uplynulom roku na poste kouča mužského tímu a aj o plánoch do ďalších mesiacov.

25. dec 2019 o 12:24 Jozef Mikuš

TOMÁŠOVCE. Presne rok na trénerskom poste tomášovského áčka má za sebou Lukáš Mišo. Mladý tréner, ktorý dovtedy nemal skúsenosti s trénovaním dospelých, prebral tím vlani v zime.

Tomášovce vtedy zimovali na štvrtom mieste s 28 bodmi, teraz im patrí druhé miesto za 30 bodov (9 výhier, 3 remízy, 1 prehra). Mišo hodnotí svoj ročný angažmán ako úspešný.

Kráľ strelcov

„Hneď jarnú časť sme zvládli lepšie ako jesennú, až na posledný zápas vo Vidinej, ktorý sme prehrali 0:1 a tak nás preskočila Mýtna. Tá nakoniec z 2. miesta išla do baráže, kde bola úspešná a postúpila. Pri troche šťastia sme dnes v 5. lige mohli byť my. Nepasujem sa za žiadneho veľkého trénera. Snažím sa hlavne pristupovať ku každému rovnocenne, udržať kolektív pokope a vytvárať dobrú atmosféru, čo sa zatiaľ darí. Som milo prekvapený, ako ma chalani v mužstve rešpektujú a akceptujú aj ako trénera. Mnohí z nich majú viac skúseností a preto si to veľmi vážim,“ zhodnotil 25-ročný tréner.

Mišo ostal aktívnym hráčom a Tomášovciam pomohol aj presnou muškou. V prvej polovici sezóny 2019/20 nastrieľal osemnásť gólov a stal sa jesenným kráľom kanonierov 6. ligy ObFZ Lučenec. Skĺbiť hráčske aj trénerské povinnosti mu z lavičky pomáha dlhoročný vedúci mužstva Miroslav Sopóci.