Poltárčankám svedčí líderská pozícia

Volejbalistky MVK ukončili kalendárny rok víťazstvami nad Banskou Bystricou. Pohľad na tabuľku ich môže tešiť. Nesmú sa však uspokojiť so svojím postavením, lebo najťažšia časť sezóny je len pred nimi.

21. dec 2019 o 8:49 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Kadetky MVK Poltár kraľujú na strednom Slovensku. Vyhrali prvú polovicu základnej časti a aj ďalšími výsledkami sa udržiavajú na čele tabuľky.

Do odvetnej časti vstúpili doma. Zverenky kormidelníka Borisa Dreisiga hostili v ôsmom kole prvej triedy (M – SR oblasť Stred) TJ ŠK VK Krupina. V prvom zápase Poltárčanky triumfovali 3:0 na sety. Lenže v druhom meraní síl následne prvýkrát v sezóne vážne zakopli. MVK zaostal výkonom za očakávaniami a zrodila sa jeho prehra 1:3. Tá patrí každopádne do kategórie zbytočných. Domáci i hosťujúci tím sa museli zaobísť bez niektorých hráčok. MVK však zostal na vedúcej priečke, zahrali mu do kariet okolnosti.

V deviatom kole cestovali Poltárčanky do Žiliny, nachádzajúcej sa na druhej priečke. Do ich zostavy sa vrátila po zdravotných problémoch Pukáčová, ale vypadla z nej chorá Kradláková.