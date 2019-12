Bratia Zoldovci boxovali na slovenských majstrovstvách

Obaja si domov priviezli medaily.

19. dec 2019 o 7:23 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mesto pod Zoborom bolo na prelome novembra a decembra (30. 11. – 1. 12.) dejiskom slovenského boxerského šampionátu, na ktorom mal svoje želiezka v ohni aj Novohrad v podobe bratov Tomáša a Dávida Zoldovcov. Skúsení pästiari sa pobili v kategórii elite muži.

„Vo welterovej váhe do 69 kg sa za nitriansky Stavbár predstavil Tomáš Zold, ktorý obhajoval minuloročný zisk titulu. Ako nasadená jednotka v skupine mal v úvode vyraďovacích bojov voľný los, a tak nastúpil až v semifinálovom stretnutí proti boxerovi s gruzínskym pôvodom Tornikovi Tchokhonelidzemu. Zápas sa od úvodu niesol vo vysokom tempe, borci si nič nedarovali. Dalo by sa povedať, že to bolo predčasné finále,“ opísal tréner a otec boxerského dua Dado Zold.

Súperi sa pred koncom vyrovnaného zápasu stretli hlavami, čoho výsledkom bola tržná rana na Tomášovom čele. Novohradčan napriek tomu dobojoval do víťazného konca a postúpil do finále.