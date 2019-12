Gembický vedie tabuľku strelcov

Potvrdzuje čuch na góly. Bývalý hráč Rimavskej Soboty háji farby Dunajskej Stredy. Darí sa jemu i klubu. DAC hodlá zaútočiť na titul.

31. dec 2019 o 9:15 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Má zakončovateľské schopnosti. Preukazuje ich aj v aktuálnom ročníku. Sebastián Gembický je po jesennej časti najlepším kanonierom prvej ligy dorastencov v kategórii U19. Nastrieľal v nej 14 gólov.

Osemnásťročný hráč pôsobí v DAC 1904 Dunajská Streda. S futbalom začínal v FK Jesenské a pokračoval v MŠK Rimavská Sobota. Na Žitnom ostrove zarezáva od leta 2016.

„Štrnásť gólov hodnotím veľmi dobre. Mohlo ich byť pokojne aj viac, ale je to v pohode. Nesťažujem sa,“ vyjadril sa Gembický. Líderská pozícia ho neprekvapuje. Pred začiatkom súťaže vyhlásil, že mieni nastrieľať 30 gólov. „Stále to platí. Chcem sa stať kráľom strelcov,“ zdôraznil. V sezóne 2017/2018 sa delil o strelecký primát so Žilinčanom Mojžišom. V kategórii U17 dali zhodne 23 gólov.

Dunajská Streda zimuje na druhej priečke. V sedemnástich zápasoch nazbierala 37 bodov. Na prvú Žilinu stráca dva body. Na treťom mieste sa nachádza Slovan Bratislava a na štvrtom Trenčín, obidva tímy získali rovnako 35 bodov.