Hnúšťanov čakajú záchranárske práce

Futbalová Iskra v jesennej časti sezóny 2019/20 nazbierala iba osem bodov. Z predposlednejpriečky tabuľky D skupiny piatej ligy plánujú zabojovať o záchranu súťaže.

22. dec 2019 o 7:48 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. Futbalový klub Iskra Hnúšťa má za sebou nepriaznivú jeseň. Futbalisti sa vo vodách piatej ligy skupiny D trápili. Z trinástich zápasov vyhrali len dva a v dvoch remizovali. Osem získaných bodov im napokon stačilo len na predposledné trináste miesto.

„Výsledok nás neteší. Žiaľ, je to realita a musíme sa s týmto výsledkom vysporiadať. V klube je nespokojnosť s počínaním A mužstva v súťaži. Príčin je určite niekoľko. Keby som mal napísať aspoň jednu, tak je to určite nestabilný káder hráčov. Do každého zápasu sme nastupovali vždy v úplne inej zostave. Tých zmien bolo dosť veľa a boli vynútené rôznymi príčinami, takže tréner nemal počas sezóny stabilný káder.