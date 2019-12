Zamietli opätovné námietky proti vyhodnoteniu ponúk v tendri na výstavbu R2 Kriváň - Mýtna

Proces odvolávania však pokračuje.

18. dec 2019 o 11:03 SITA

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol opakované námietky neúspešného uchádzača vo verejnej súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Mýtna. Námietky taliansko-slovenského združenia spoločností INC, S. p. A., Cesty SK, s. r. o., a CEDIS, s. r. o., ktoré skončilo na poslednom štvrtom mieste, smerovali proti opätovnému vyhodnoteniu ponúk.

Ako v stredu (18. decembra) oznámil ÚVO vo Vestníku verejného obstarávania, zároveň sa začalo odvolacie konanie proti jeho zamietavému rozhodnutiu o námietkach. O odvolaní neúspešného uchádzača rozhodne rada úradu ako jeho druhostupňový odvolací orgán. Ukončenie tendra, vyhláseného diaľničiarmi ešte v júli 2018, sa tak opäť oddiali.



NDS vyhodnotila v tendri na stavbu R2 Kriváň - Mýtna v dĺžke vyše 9 kilometrov ponuky štyroch uchádzačov, pričom rozhodoval najlepší pomer ceny a kvality. V júni prijala ponuku slovensko-českej skupiny dodávateľov na čele so spoločnosťou Doprastav, a. s., Bratislava, a to na základe druhej najnižšej ceny 232,15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. V jej prospech rozhodli kvalitatívne kritériá a najvyšší počet bodov (94,33). Ďalšími členmi skupiny sú spoločnosti Strabag, s. r. o., Bratislava, Eurovia SK, a. s., Košice a Eurovia CS, a. s., Praha. Predpokladaná cena prác plánovaných na štyri roky bola 234,08 mil. eur bez DPH. Výstavba úseku R2 bude financovaná zo štátneho rozpočtu.



Taliansko-slovenské združenie ICM, S. p. A., Vicenza a Váhostav - SK, a. s., Bratislava navrhlo najnižšiu cenu 209,5 mil. eur bez DPH. Získalo 91,94 bodov, teda menej ako skupina na čele s Doprastavom. Slovensko-česko-francúzske združenie na čele so spoločnosťou SMS, a. s., Banská Bystrica navrhlo cenu 271,26 mil. eur bez DPH (90 bodov) a ďalšie taliansko-slovenské združenie (podalo námietky), vedené spoločnosťou INC, predložilo ponuku vo výške 253,29 mil. eur (65,06 bodu).



Motoristi si musia počkať na ukončenie súťaže a začiatok stavebných prác na úseku R2 Kriváň - Mýtna v dĺžke vyše 9 kilometrov minimálne do jari budúceho roka. "Celý proces súťaže sa tak môže predĺžiť o tri až štyri mesiace. Predpokladaný termín podpisu zmluvy o dielo je marec 2020," uviedla nedávno pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová po tom, čo neúspešný uchádzač opäť podal námietky. Diaľničiari ich označili nza obštrukčné. "Vzhľadom na vývoj situácie NDS očakáva obdobné námietky aj v ostatných verejných obstarávaniach. Dôrazne preto voláme po sankcionovaní obštrukčných námietok. Takéto cielené námietky spôsobujú NDS administratívnu škodu, najvýznamnejším dôsledkom je však blokovanie výstavby nových úsekov," upozornila Michalová. Posledný uchádzač ponúkol oproti víťazovi cenu vyššiu o viac ako 21 miliónov eur a zároveň jeho technické riešenie by podľa NDS výraznejšie zasiahlo do prírodného prostredia a má vyššie prevádzkové náklady. Spomínaný uchádzač doposiaľ nikdy nerealizoval výstavbu diaľnic alebo rýchlostných ciest na Slovensku. Cieľom NDS je, aby súťaž bola bezodkladne ukončená a mohli sa začať stavebné práce.