V Zelenom rekonštruujú most, nevzhľadné šedé bloky ľudí zarazili

V Poltári stavili na firmy, v Hnúšti na ľudí, zachraňujúcich historické stavby starými technikami.

20. dec 2019 o 14:32 Marcela Ballová

POLTÁR. V Zelenom, miestnej časti Zelené, obnovujú takmer päťsto rokov starý trojklenbový most. Turecké vojská použili na prelome 16. a 17. storočia na vyudovanie historickej stavby lomový kameň. V našej krajine tretí najstarší zachovaný most svojho druhu.

Vzhľad nie je konečný

Aktuálne na vrchom múre, týčiacim sa nad mostom, po ktorom do roku 2004 jazdili autá, pribudli šedé bloky. Výrazne narúšajú celkový vzhľad technickej pamiatky. Sociálnu sieť zaplavili fotografie upozorňujúce na nevábny vzhľad historickej stavby.

Podľa neoficiálnych informácií však rekonštrukcia mosta prebieha podľa pamiatkarmi schválenej projektovej dokumentácie. Momentálny vzhľad spomínaných blokov je dočasný a čaká ich ďalšia úprava. Túto fázu rekonštrukcie realizuje firma Kamenárstvo Ulický s. r. o. z Rimavských Zalužian.

Podľa projektovej dokumentácie vyjde celková obnova mosta 393 887,86 eur s DPH. Vlani boli práce sústredené na odstránenie havarijného stavu pilierov, vrátane oblúkov. Podarilo sa ich staticky zabezpečiť.

V Hnúšti stavili na starú techniku

Do rekonštrukcie zhruba 200 ročného mosta sa nedávno dobrovoľníci pustili aj v Maši, miestnej časti Hnúšťa. Na pomoc si zavolali odborníkov z OZ Castrum Ghymes, ktorí zachraňujú slovenské hrady. Jeho členom je aj Peter Láder, ktorý potvrdil, že tento jednoklenbový most obnovili starou technikou, ktorú používali aj Rimania počas výstavby kupol.

„Pracujeme s pôvodnými kameňmi, trasovou múčkou, pieskom a vápennou maltou," ozrejmil.

Primátor Hnúšte Roman Lebeda je jedným z dobrovoľníkov, ktorí si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce na moste v Maši. Potvrdil, že bez odborníkov, ktorí majú skúsenosti so záchranou historických stavieb, by sa do tejto akcie nepustil.

„Podľa mňa bolo naše rozhodnutie, osloviť odborníkov z OZ Castrum Ghymes, na mieste. O tom, že starý postup obnovy, aby terajšia podoba mosta bola čo najvernejšia pôvodnej, by bol nedostatočný, prípadne zaručoval kratšiu životnosť, nemôže byť ani reč. Napokon, most otestovali nedávne povodne a nebyť rekonštrukcie, tak by sa už možnože aj zrútil," vyjadril sa Lebeda s tým, že aktuálny stav mosta v Zelenom ho zarazil. „No, vôbec to nevyzerá dobre, avšak toto nemusí byť konečná podoba. Podľa mňa použitý materiál čaká ďalšia úprava a patinovanie. Potom to už nemusí vyzerať zle."

O oficiálne stanovisko k prebiehajúcej rekonštrukcii tureckého mosta v Zelenom sme požiadali Krajský pamiatkový ústav v Banskej Bystrici. Správu oň budeme aktualizovať.