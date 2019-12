Bátku trápi hlavne vysoká nezamestnanosť, pomáhajú projekty

Vďaka nim sa aspoň zlepšil v posledných rokoch život jej obyvateľov.

22. dec 2019 o 18:45 TASR

BÁTKA. Vysoká nezamestnanosť je jedným z hlavných problémov, ktoré trápia obec Bátka v Rimavskosobotskom okrese. TASR to uviedol starosta Peter Hencz, podľa ktorého miera evidovanej nezamestnanosti v dedine dosahuje okolo 20 až 25 percent, čím prevyšuje okresnú úroveň. Tá bola podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v novembri vo výške 15,39 percenta.

Na druhej strane však Bátka podľa Hencza mala šťastie, že poľnohospodárska a živočíšna výroba u nich fungovala naďalej aj po transformácii. Jej modernizácia však mala dosah na pracovné miesta. "Pamätám si, že niekdajší Štátny majetok Bátka mal okolo 700 zamestnancov. Teraz ich má spoločnosť Agroban počas sezóny asi 60," porovnal starosta.

Ďalšími väčšími zamestnávateľmi sú v obci podľa neho len obecný úrad a miestna základná škola. "Bohužiaľ, takým najväčším "zamestnávateľom" je vysunuté pracovisko Okresného úradu práce Rimavská Sobota. Podľa aktuálnych čísiel, ktoré som zisťoval, je v tejto pobočke evidovaných okolo 2800 nezamestnaných," konštatoval Hencz.

V dedine sa však podľa neho podarilo počas posledných rokov zrealizovať viacero projektov, ktoré zlepšili život obyvateľov. "V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Maďarskom sme napríklad vybudovali čistiareň odpadových vôd a v časti obce aj 800 metrov kanalizácie. Jej celková dĺžka by však mala byť okolo päť kilometrov," načrtol starosta.

Za významný projekt považuje i dokončenie verejného vodovodu, ktorého stavba bola začatá ešte v roku 2004, ale nebol sprevádzkovaný. "To bol veľký problém, keďže v dedine je škôlka, škola i zdravotníckej stredisko. Za posledné tri roky sme však každoročne dostali dotáciu a vďaka tomu má v súčasnosti vodu z vodovodu už 95 percent obce," ozrejmil Hencz s tým, že ďalšími projektmi boli rekonštrukcia obecného úradu či výmena strešnej krytiny na zdravotníckom stredisku.

Plánom do budúcnosti je v Bátke príprava lokality, kde by sa mohli etablovať noví investori, podľa starostu ideálne z oblasti poľnohospodárstva či spracovania poľnohospodárskych surovín. "Nemôžeme očakávať, že sem príde vláda a pripraví miesto pre investorov za nás. Nie je to však ľahké, lebo všade je problém s vyrovnaním pozemkov," konštatoval.

Dodal však, že už majú vyhliadnuté vhodné miesto, ale z vlastných zdrojov nedokážu pozemky vykúpiť, preto budú potrebovať napríklad pomoc z akčného plánu rozvoja okresu či iných mimorozpočtových zdrojov.