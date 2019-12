Deviatak z Bátky víťazom maďarského X-Faktora

Aj vďaka tomu, že cez obec prechádza hlavný cestný ťah je v nej škola do ktorej chodí až 500 žiakov. Jeden z nich dosiahol významný úspech.

21. dec 2019 o 17:25 TASR

BÁTKA. Lokalita priamo na hlavnom južnom cestnom ťahu I/16 priniesla obci Bátka v Rimavskosobotskom okrese v minulosti intenzívny rozvoj, v súčasnosti je však skôr nevýhodou. Pre TASR to uviedol jej starosta Peter Hencz.

"Svojho času, v 50. a 60. rokoch 20. storočia, to bolo určite pozitívum. Myslím si, že aj vďaka tomu sa naša obec stala strediskovou v tomto regióne. Ale dnes, keďže sa doprava zahustila, je to pre dedinu skôr negatívum," podotkol starosta.

Pomocou v tomto smere by podľa neho bola výstavba úseku rýchlostnej cesty R2 Zacharovce - Figa, ktorý bude tvoriť vlastne obchvat obce. "Očakávame, že jeho výstavba by sa už mohla reálne začať. Minulý týždeň sme mali stretnutie s firmou, ktorá spracováva projektovú dokumentáciu, kde sme sa mohli k projektu vyjadriť. Dúfame, že sa to pomaly dostane do štádia, aby mohlo byť predložené stavebné povolenie," objasnil Hencz s tým, že v budúcom roku by navyše mal byť zrekonštruovaný aj najhorší úsek komunikácie I/16 v smere na Figu.

Do školy v Bátke dochádzajú žiaci z 12 obcí, jeden z nich je víťazom súťaže X - Faktor

Výhodná poloha na hlavnej ceste podľa starostu v minulosti prispela i k tomu, že v Bátke bola postavená základná škola (ZŠ), ktorá funguje dodnes. Ide o plnoorganizovanú ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským i maďarským.

"Každý rok máme okolo 500 žiakov a 30-členný pedagogický zbor. Okrem Bátky k nám dochádzajú deti z ďalších 12 obcí," konkretizovala riaditeľka Csilla Sebőková, podľa ktorej približne 75 percent žiakov ZŠ je Rómov.

Škola pozostáva zo šiestich pavilónov, ktoré stoja v trojhektárovom areáli. Aktuálne má 23 tried s vyučovacím jazykom maďarským. "Triedy so slovenským jazykom momentálne nemáme, lebo sa prihlásilo veľmi málo takýchto žiakov," dodala Sebőková.

Medzi posledné úspechy žiakov školy patrí víťazstvo v maďarskej televíznej súťaži X-Faktor. "Vyhral ju náš deviatak Tibor Ruszó z Viesky nad Blhom. Je to skutočne veľmi šikovný a nadaný žiak," zakončila riaditeľka.

Videoklip talentovaného speváka mal za 6 dní od zverejnenia už vyše 1-milióna pozretí.