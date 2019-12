Priaznivci "tvrdého kovu" vo Veľkom Krtíši mali predčasné Vianoce

Predstavila sa im totiž ich obľúbená miestna kapela, ktorá ukončila svoju činnosť.

23. dec 2019 o 12:10 Radovan Vojenčák

VEĽKÝ KRTÍŠ. V poslednú adventnú sobotu priaznivcov "tvrdšej" hudby potešil Vianočný koncert. Konal sa vo Veľkom Krtíši v priestoroch KC Marťák. Najväčším lákadlom bolo vystúpenie domácej kapely Midnight Scream, ktorá svoju činnosť ukončila pred pár rokmi. Jej bývalí členovia však na hudbu nezanevreli a pokračujú v dvoch iných kapelách(Motorscream a Into The Zoid), ktoré sa tiež predstavili vďačnému domácemu publiku. Pri tejto príležitosti sme trochu vyspovedali organizátora festivalu a gitaristu Pavla Ďuriša.

Tento koncert, či skôr minifestival nie je jednorázovou záležitosťou. Odkedy sa vlastne koná?

Vianočný koncert- tzv. Xmass fest sa koná vo Veľkom Krtíši každoročne už od roku 2006, stále na tom istom mieste v Marťáku.

Najväčším lákadlom tohtoročného festivalu bolo Vystúpenie vašej dlhoročne-domovskej kapely Midnight Scream (MS), ktorá však už ukončila svoju činnosť. Ako došlo k tomuto nečakanému spojeniu?

S MS sme v tejto zostave po 4.rokoch na pódiu, bola to vlastne náhoda, že sme sa dali takto do kopy, každý mal voľno na ten termín, tak sme sa rozhodli zahrať koncert v zostave, ktorá hrala v roku 2013 na najväčšom európskom festivale Wacken open air. Vybrali sme nejaké skladby a po jednej skúške sme šli na to.

Ako vlastne prišlo k rozpadu kapely?

MS zostava sa v podstate rozišla po koncerte s BON FIRE v r.2018 v Martine vo vrútkach. Prvý kapelu opustil spevák Jaro v lete toho roku. Na malý záskok sme mali nášho niekdajšieho speváka Ivana a potom sme to proste zbalili. Jaro s basgitaristom Klimom majú svoju vlastnú kapelu(Into The Zoid), my sme rozbehli projekt Motorscream, kde sme sa venovali prevažne coververziám od Motorhead, ale časom vznikli aj vlastné skladby. V budúcom roku ich plánujeme nahrať a vydať.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Wk9zu897Ne4

Považujete teda kapitolu s názvom Midnight Scream za definitívne uzavretú?

Osobne určite nie, aj keď odišiel spevák ktorý bol 13 rokov súčasťou kapely a stal sa vlastne aj jej určitým charakterom, čo je ťažké len tak nahradiť. Následne to ukončil aj basák, ktorý teraz funguje s Jarom v ich kapele Into the Zoid. A tak isto to cíti aj bubeník Renato. Nakoniec sme zostali sním aj dvaja gitaristi. Z nás dvoch nik nepovedal, že to s MS zabalil. Nápady na skladby v duchu tvorby MS každopádne mám. Tie sú iného razenia ako súčasná tvorba v Motorscream Každopádne ukladám všetko a časom uvidíme. MS však oslávi budúci rok 20. rokov od založenia. Plánujeme ešte jedno koncertné prekvapenie.

Akodlhosavenujete vlastne hre na gitare? Čo vás ku nej vlastne priviedlo?

No ja osobne sa venujem gitare od roku 1988, som absolútny samouk.Bolo to veľmi ťažké ale nakoniec som to všetko nejak dal.Síce trpím veľa tzv. zlozvykmi čo sa týka hrania, ale na druhú stranu mám už nejaký ten svoj "rukopis". Nikdy som nikoho nekopíroval, dá sa povedať, že nejak som nemal akoby svoj vzor. Bavili ma kapely a gitaristi z Iron maiden, Mercyful Fate, Destruction... Proste stará škola-klasika metalu 80-tých rokov.

Kedže sme sa zišli v predvianočnom čase máte nejaké prianie, ktoré by ste mohli prezradiť?

Ešte k x mass festu, vianočný koncert by sme radi zachovali, takže určite bude pokračovanie aj budúci rok. A vianočné želanie? Nech u všetkých víťazí charakter, zdravý rozum a úsudok, bude nám potom všetkým lepšie v živote.