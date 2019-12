V stodole má históriu Likiera, na dvore svätých

Dôchodca z Hnúšte sa rozhodne nenudí. Má veľa záľub, pomôže kde môže.

23. dec 2019 o 20:46 Marcela Ballová

HNÚŠŤA. Mať v meste takého dôchodcu, akým je Štefan Mišečka, je pre samosprávu radosťou. Bez váhania si kedykoľvek vyhrnie rukávy a pustí sa do práce.

Obnovuje jarky, v stodole si zriadil malé múzeum a teší sa každej návšteve. Dvadsať rokov je kostolníkom, neodtiahol sa ani od rekonštrukcie kostola a dvor si skrášlil skutočne netradične. Zdobia ho železobetónové sochy svätých aj bájneho ochrancu hôr Krakonoša.

Na Likieri, miestnej časte Hnúšte, mu záleží. Tvrdí, že jej história by nemala upadnúť do zabudnutia. Chce prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie.

„Kedysi tu bola stodola. Teraz sú tu fotografie, pripomínajúce históriu kedysi dediny, dnes už miestnej časti Hnúšte. Niektoré sú moje, niektoré mi podarovali tunajší, prispel aj primátor. Zbierka sa rozrastá. Zvyknú sa sem prísť pozrieť zvedavci a veľakrát na fotografiách spoznajú svojich, ktorí už dávno nie sú medzi nami,“ priblížil aktívny senior a pripomenul aj ďalšiu zo svojich mnohých záľub. Vyrába železobetónové sochy.

„Raz som bol v Lučenci a zaujal ma plechový policajt. Reku, skúsim aj ja niečo podobné vyrobiť. Keďže na plech som si netrúfol, rozhodol som sa pre betón, s ktorým mi to ide,“ spomenul vyučený automechanik.

Na dvore domu neďaleko kostola postupne pribudli sochy svätých Jána Nepomuckého, Františka z Assisi, Floriána, Huberta aj známeho Krakonoša. „Jednu vyrobím zhruba za pol roka,“ podotkol.

Šikovný dôchodca robí aj pre mesto prospešnú činnosť. Čistí a obnovuje vodné kanály. Primátor Roman Lebeda tvrdí, že takých ľudí v meste by potrebovali viac a Štefan môže byť pre mnohých príkladom.

„Chcel som, aby aj mestské časti mali svoje zastúpenie, keďže priamych poslancov v mestskom parlamente nemajú. Aby sa mohli vyjadriť k veciam, týkajúcim sa našej samosprávy, zriadili sme odbory mestských častí. V Likieri mi odporučili práve pána Mišečku, ktorý je dnes predsedom miestneho výboru v Likieri,“ vyjadril sa primátor a vyzdvihol jeho činnosť, najmä čo sa týka čistenia a obnovy vodných kanálov.

„Svojpomocne, za finančnej pomoci niektorých susedov, kúpil materiál a zrekonštruoval časť miestneho potoka, tečúceho popred niektoré domy v Likieri. Preto sme ho oslovili, či by nebol ochotný pracovať pre mesto na dohodu ako dôchodca. Neodmietol a dohodli sme sa. My mu prispejeme na materiál a jeho práca je na dobrovoľníckej báze. Mesto ušetrí a on sa teší, že mohol pomôcť. Jeho prácu si vážim a oceňujem,“ zakončil Lebeda.

