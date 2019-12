Zbrojnicu aj vysvätili

Dobrovoľní hasiči v Holiši sa dočkali dôstojných priestorov, čakajú už len na hasičské auto.

27. dec 2019 o 7:06 Radovan Vojenčák

HOLIŠA. V piatok 13. decembra sa zišli pri Hasičskej zbrojnici v Holiši v lučeneckom okrese členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), aby si oficiálne prevzali jej vynovené aj dobudované priestory.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Béla Bugár a minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek.

Okrem klasického prestrihnutia pásky sa zbrojnica dočkala aj vysvätenia.

„Dostali sme na ňu dotáciu od štátu a vlády, čo nás veľmi teší, pretože DHZ bol u nás roky nefunkčný. Aj vďaka tejto obnove sa nám ho podarilo zaktivizovať a veríme, že vynovená zbrojnica rozvinie ešte viac ich činnosť,“ povedal Karol Ferencz, starosta obce.

V zbrojnici sa už nachádza okrem iného protipovodňový vozík, ktorý by tam nemal stáť osamotený. Hasiči totiž doteraz nemajú žiadne vozidlo.

„Máme prísľub od ministerstva, že naša žiadosť o hasičské vozidlo Iveco by mala byť vybavená kladne. Tiež dúfame, že sa nám časom podarí byť úspešní aj so žiadosťou o tretiu etapu obnovy a do priestorov zbrojnice pribudnú aj sprchy,“ zakončil Ferencz.