Čaro Vianoc pomáhalo

Podujatie vo Veľkom Krtíši má už roky aj charitatívny rozmer.

26. dec 2019 o 7:58 Radovan Vojenčák

VEĽKÝ KRTÍŠ. Vo Veľkom Krtíši sa posledný piatok pred Vianocami konalo podujatie nazvané Čaro Vianoc. Počas neho bol pripravený kultúrny program pre malých i veľkých návštevníkov. Jeho vyvrcholením bol koncert kapely Heľenine oči. Neoddeliteľnou súčasťou boli aj vianočné trhy na ktorých sa podával vianočný primátorský punč. Výťažok z predaja punču mal za

„Primátor mesta, Dalibor Surkoš, každoročne v tomto predvianočnom čase, predáva punč, aby vyzbierané peniaze pomohli tým, čo to potrebujú. Ľudia jeho zakúpením prispievajú ľubovoľnou sumou. Tento rok sa predajom podarilo vyzbierať 1.576,54 eur. Peniaze poputujú do rodiny 10 ročného Simona, ktorý býva so svojou rodinou vo Veľkom Krtíši,"informovala Erika Grega, asistentka primátora.

Podľa jej slov sa Simon sa narodil predčasne a po narodení mu bola diagnostikovaná DMO, diparéza dolných končatín. Simon podstupoval cvičenia pomocou Vojtovej metódy do veku 6 rokov, keď absolvoval operáciu predĺženia šľachy na nohách v Žiline.

„Nasledovali pravidelné liečebné pobyty na zlepšenie jeho zdravotného stavu a to v Martine a v Kováčovej. Jeho aktuálny stav si vyžaduje stále rehabilitácie a kontroly u odborných lekárov, zakončila Grega.