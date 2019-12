Lučeneckí basketbalisti ukončili rok víťazstvom

V drese BKM sa prvýkrát predstavil 36-ročný rozohrávač Nenad Miloševič.

29. dec 2019 o 8:39 Jozef Mikuš

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA - 19. KOLO

BKM Lučenec - MBK Rieker COM-Therm Komárno 77:70 (17:27, 23:12, 20:19, 17:12)

TH: 19/15 - 11/10, Fauly: 17 - 18, Trojky: 6 - 8, Rozhodovali: Zubák, Lukáč, Mlynarčík

Lučenec: Basabe 13, Caffey 10, Musil 8, Eudy a Murray-Boyles po 4 (Dunne 12, Anikienko 10, Miloševič 9, Jackuliak 7, Zorvan 0)

Komárno: Bowman jr. 37, Tratnik 10, Stojanov 7, Djordjevič 4, Baldwin 2 (Marchyn 8, Gabrijel 2, Halmeš 0)

Povedali po zápase:

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "V prvom rade som rád, že sme ten zápas zvládli, ktorý bol čisto o bojovnosti, nie o hernej kvalite. Bojovali sme dokonca, mali sme zlý vstup do zápasu, zjavne nám tá prestávka nepomohla, možno prišlo mierne podcenenie, ale chcel by som vyzdvihnúť výkon Bowmana, ktorý hral fantasticky a bolo ťažké ho odstaviť. Konieckoncov sme zvíťazili, čo je pre nás dôležité, musíme isť ďalej, musíme robiť. Museli sme zapracovať nového hráča do tímu, nie je to také jednoduché, ale myslím, že aj Nešo ukázal svoju kvalitu, a že nám pomohol určite, ale všetci chalani, ktorí boli hore sa snažili, takže vydreté víťazstvo."

Nenad Miloševič, hráč Lučenca: "Som profesionál, za každý klub, za ktorý som hral, som hral na 100%. Prvý zápas za Lučenec vyšiel akurát proti Komárnu, žiadny zvláštny pocit som nemal. Som strašne šťastný, že sme vyhrali, lebo Miles predviedol skvelý výkon, všetci chalani Komárna hrali tvrdý, dobrý basketbal, nám sa až tak moc nedarilo, ale som veľmi rád, že sme vyhrali. Veľmi pekne ďakujem divákom za privítanie, hral som proti Lučencu aj veľké finále, takže poznám tunajších divákov, som rád, že ma tak prijali. "

József Molnár, tréner Komárna: „Bol to veľmi dobrý a vyrovnaný zápas nielen pre nás, ale aj pre plnú lučeneckú halu. Oba tímy hrali zaujímavý basketbal a zaslúžene vyhral Lučenec. Sme novým tímom s novým trénerom, ešte sa len spoznávame. Je to ale stále lepšie. Ale bohužiaľ sme nepremenili v závere dobré príležitosti a to možno rozhodlo. Lučenec ich premenil a tak vyhral.“

Miles Bowman jr., hráč Komárna: „Zápas bol vyrovnaný do posledného hvizdu rozhodcov. Priebeh sa mohol zmeniť hocikedy. Lučenec premenil v závere svoje príležitosti a zaslúžene zvíťazil. Musím sa poďakovať mojim spoluhráčom za to, že ma na palubovke nachádzali a dávali mi loptu. Áno, premenil som aj z ťažkých pozícií, po ktorých sme bodovali. Žiaľ, na Lučenec to nestačilo.“

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Patrioti Levice 70:62 (8:21, 25:15, 17:14, 20:12), BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 107:82 (23:21, 26:18, 26:24, 32:19)

Ďalšie kolo: BKM Lučenec - BC Prievidza (4. 1. o 18.00 hod. v ŠH Arena)