Fiľakovská samospráva rozdala sedem titulov športovec roka

Cenu si prevzala futbalistka, šachista, silový trojbojár či zápasník.

2. jan 2020 o 8:07 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Fiľakovská samospráva sa ešte pred vianočnými sviatkami (17. 12.) rozhodla oceniť športovcov pôsobiacich pod hlavičkami klubov pôsobiacich na území mesta.

Primátor Attila Agócs a prezident FTC Attila Visnyai udelili titul športovec roka siedmim jednotlivcom.

„Som rád, že sa po dvoch rokoch obnovila tradícia oceňovania najlepších športovcov a ľudí, ktorí urobili niečo pre šport vo Fiľakove. V meste je sledovaný nielen futbal, ale aj iné odvetvia a máme množstvo oddielov, ktoré sú zapojené v celoštátnych súťažiach,“ skonštatoval prezident FTC Fiľakovo Attila Visnyai.

Cenu si prevzali šachista Tomáš Ádám, stolnotenista Peter Pál, silový trojbojár Kristián Deme, cyklista Marián Šimon, kolkár Róber Nagy, zápasník Dávid Horváth a futbalistka Nina Korimová.

„Momentálne hrávam za chlapcov U15 vo Fiľakove a dievčatá U15 v Dukle Banská Bystrica. Bola som na skúške v Slovane Bratislava, kde o mňa prejavili záujem. Veľmi rada by som bola, keby to vyšlo a od budúceho roka by som tam hrávala. Na reprezentačnej úrovni som zatiaľ bola na dvoch zrazoch,“ priblížila štrnásťročná futbalistka.

„Šach hrám už viac ako pätnásť rokov. Začínal som doma, otec mi ukázal, ako na to. Moja prvá súťaž bol turnaj na fiľakovskej základnej škole, ktorý som vyhral. Zvíťazil som aj o rok neskôr. Potom som začal hrať profesionálne pod vedením trénerov Petra Kleina, Alexandra Samosa a Jozefa Kováča,“ opísal 27-ročný šachista Tomáš Ádam.