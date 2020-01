Výstava predstaví snímky fotosúťaže Malohont mojimi očami

Do súťaže sa zapojilo 20, prevažne regionálnych fotografov.

5. jan 2020 o 12:58 TASR

HNÚŠŤA. Víťazné snímky fotografickej súťaže Malohont mojimi očami priblíži pripravovaná výstava, ktorá bude od 8. januára do konca apríla sprístupnená v priestoroch Knižnice profesora Štefana Pasiara v Hnúšti v Rimavskosobotskom okrese. TASR o tom informovala Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorá bola organizátorom podujatia.

"Do súťaže sa zapojilo celkovo 20 fotografov prevažne z obcí MAS Malohont, ale aj z Rimavskej Soboty, Lučenca, Banskej Bystrice či Považskej Bystrice, a to vo veku od 17 do 51 rokov," uviedla manažérka.

Zo 109 fotografií bolo podľa jej slov 11 vyradených pre nesplnenie podmienok súťaže, pričom najčastejším dôvodom bolo nedostatočné rozlíšenie, nedodržanie súťažnej kategórie alebo miesta zhotovenia fotografií.

"Zvyšných 98 fotografií postúpilo do hlasovania verejnosti. Najviac z nich súťažilo už tradične v kategórii Prírodné krásy (40), potom nasledovali kategórie Kultúrne dedičstvo (22), Ľudia a život (18) a kategória Naše obce (18)," dodala Vargová.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodovala okrem verejnosti aj hodnotiaca komisia, ktorá vybrala 12 víťazných fotografií. "Mená víťazov jednotlivých kategórií spoznáme počas otvorenia výstavy," zakončila manažérka.