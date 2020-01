Knižnice vo Veľkom Krtíši a Rimavskej Sobote sú krajšie

Kraj investoval a plánuje investovať ďalej.

7. jan 2020 o 10:08 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA, VEĽKÝ KRTÍŠ. Prívetivejšie prostredie v podobe nových knižničných regálov, vymaľovaných priestorov a obnoveného zariadenia čaká na návštevníkov regionálnych knižníc v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Na obnovu knižníc vyčlenil kraj z rozpočtu v minulom roku 90-tisíc eur a tohtoročný rozpočet počíta so sumou 120-tisíc eur.



Obnova knižničných priestorov prebieha postupne v šiestich regionálnych knižniciach: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica, Knižnica Jána Kollára v Kremnici, Novohradská knižnica, Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota, Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš. Kraj v obnovách, ktoré sa začali vlani, bude pokračovať aj v roku 2020. Poslanci v schválenom rozpočte na tento rok odsúhlasili pre knižnice 120-tisíc eur.



V minulom roku kraj investoval aj do jednotného knižnično-informačného systému, ktorý prepája všetky krajské knižnice. Vďaka novému systému Dawinci si môžu ľudia objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji. Systém čitateľom prináša lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych okresoch a tiež uľahčí prácu knihovníkom. Úrad BBSK investoval do nového knižnično-informačného systému sumu 67 120 eur.